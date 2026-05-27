Собянин подписал соглашение с МЧС по администрированию акватории Москвы-реки

Мэр Москвы Сергей Собянин и Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков подписали соглашение между Правительством Москвы и Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) о реализации совместных мероприятий по повышению безопасности на водных объектах столицы.

Соглашение призвано объединить усилия МЧС России и городских властей по обеспечению эффективного контроля за движением маломерных судов (длиной не более 20 метров и с общим количеством пассажиров не более 12). Это особенно актуально в условиях бурного развития речного транспорта в городе Москве. Такие высокие темпы развития речного транспорта в столице сегодня требуют усиления контроля на водных объектах за счет как объединения возможностей и полномочий МЧС России и Правительства Москвы, так и внедрения современных ИТ-решений и технологий.

В 2025 году пассажиропоток регулярных, прогулочных и круизных перевозок достиг 4,5 миллиона человек. Это абсолютный рекорд за историю пассажирских перевозок по Москве-реке последних 30 лет. При этом пассажиропоток на регулярном речном транспорте за три года вырос в четыре раза. Ожидается, что к 2030 году пассажиропоток на московской акватории достигнет 7,5 миллиона поездок на речных судах, включая четыре миллиона пассажиров регулярных перевозок. Только в 2026 году ожидается рост пассажиров почти на полмиллиона.

«Ежегодно количество судовладельцев значительно увеличивается, и это особенно актуально для столичного региона. Вопросы обеспечения безопасности людей на водных объектах находятся в центре особого внимания МЧС России и требуют тесного взаимодействия всех заинтересованных органов власти. Сегодня между МЧС России и Правительством Москвы подписано соглашение о передаче части полномочий по осуществлению федерального государственного надзора за маломерными судами и федерального государственного контроля за безопасностью людей на водных объектах. Уверен, что наша совместная работа в рамках соглашения позволит существенно снизить риски возникновения происшествий, а также минимизировать количество человеческих жертв на водоемах Москвы», — сказал Александр Куренков.

По словам Сергея Собянина, только за последние четыре года общее количество зарегистрированных в Москве маломерных судов увеличилось в 2,6 раза — до четырех тысяч.

«В сезон навигации на Москве-реке и Химкинском водохранилище постепенно становится тесно. Это требует применения самых современных подходов и ИТ-решений для контроля за движением водного транспорта и соблюдения правил безопасности на реке, и у Правительства Москвы накоплен большой опыт в этой сфере. Мы благодарны МЧС России, лично Министру Александру Вячеславовичу Куренкову за решение организовать совместную работу по контролю маломерных судов. Уверен, что совместными усилиями мы сделаем Москву-реку еще более безопасной и привлекательной», — отметил Сергей Собянин.

