Снеки и жареная еда: эксперт рассказала о самых вредных закусках к алкоголю

Гастроэнтеролог Чистик: алкоголь вместе с закусками перегружает печень

Самыми вредными закусками к пиву считаются продукты с высоким содержанием соли. Об этом рассказала гастроэнтеролог Ольга Чистик в ходе беседы с Lenta.ru.

По словам эксперта, продукты снеки и копчености в сочетании с хмельными напитками наиболее пагубно влияют на организм.

«Чипсы, сухарики, копчености и жареная еда с пивом перебивают суточную норму соли в несколько раз», — добавила Чистик.

Более того, алкоголь вместе с закусками может вызывать обострение гастрита и острый панкреатит.

«Алкоголь в сочетании с большой порцией высококалорийных снеков может перегрузить поджелудочную железу и печень. А уксус и специи усиливают раздражение слизистой и провоцируют изжогу», — уточнил врач.

