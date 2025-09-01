Снеки и жареная еда: эксперт рассказала о самых вредных закусках к алкоголю

Мария Щелканова
Мария Щелканова 17 0

Чипсы и сухарики перебивают суточную норму соли в несколько раз.

Фото: 5-tv.ru

Гастроэнтеролог Чистик: алкоголь вместе с закусками перегружает печень

Самыми вредными закусками к пиву считаются продукты с высоким содержанием соли. Об этом рассказала гастроэнтеролог Ольга Чистик в ходе беседы с Lenta.ru.

По словам эксперта, продукты снеки и копчености в сочетании с хмельными напитками наиболее пагубно влияют на организм.

«Чипсы, сухарики, копчености и жареная еда с пивом перебивают суточную норму соли в несколько раз», — добавила Чистик.

Более того, алкоголь вместе с закусками может вызывать обострение гастрита и острый панкреатит.

«Алкоголь в сочетании с большой порцией высококалорийных снеков может перегрузить поджелудочную железу и печень. А уксус и специи усиливают раздражение слизистой и провоцируют изжогу», — уточнил врач.

Ранее 5-tv.ru сообщал о самых частых ошибках при похудении.

Избыточный вес чаще всего связан с перееданием и малоподвижным образом жизни. Также на вес влияют стресс и недосып: они повышают уровень кортизола, который усиливает аппетит и приводит к накоплению жира на животе. Курение и алкоголь также способствуют росту веса.

