Шоу-биз за неделю: пьяная толпа на концерте Кадышевой и издевательства Марго

Дмитрий Дмитриев
Прошлая неделя оказалась скандальной для многих звезд. Кто-то не справился с новыми преградами, а кто-то и вовсе влез в конфликты к коллегами.

Концерт народной артистки Российской Федерации Надежды Кадышевой превратился в пьяное столпотворение, певица Марго продолжила издеваться над американским рэпером Lil Pump, а блогера Дилару заподозрили в новых отношениях. Это новости недели шоу-бизнеса и продюсер 5-tv.ru Дмитрий Дмитриев.

Пьяное столпотворение

Надежда Кадышева не смогла справиться с нахлынувшей на нее популярностью. Наплыв людей на один из ее последних концертов был настолько велик, что фанаты «ручейка» толпились на входе и не могли попасть на свои места. Из-за неразберихи более наглые стали занимать чужие сиденья, а после и вовсе начали распивать алкоголь. Градус страстей очень быстро достиг апогея, и многие ушли с концерта, не дождавшись даже второй песни.

Докукарекались до татуировки

Певица Марго Овсянникова наконец выступила со своей новой песней вместе с Lil Pump. Знаменитость во все горло кукарекала на сцене в Дубае, а вот ее американский напарник, видимо, так устал от этого, что вместо пения просто раздавал цветы. Кроме того, рэпера заставили набить татуировку с именем Марго на лице. Что для этого сделала амбассадор яичницы, неизвестно.

Новый охотник за сердцем

Дилара во многом стала популярна благодаря своим отношениям со звездами. Вероятно, именно поэтому в последнем интервью она заявила, что не смогла бы встречаться с обычным парнем. Теперь же девушка стала часто появляться с рэперером Icegergert. Неужели сольное творчество ничего не дало и пришлось снова пиариться на теме любви?

Никаких операций

Пока телеведущая Дана Борисова с радостью отдает дочь на волю хирургам, предпринимательница Оксана Самойлова твердо стоит на своем и запрещает наследнице желанную ринопластику. Девочка даже думала сломать себе нос, но родители поставили ультиматум — после 18, при этом пригрозив пинком под зад.

Герой нашего времени

Продюсер Иосиф Пригожин послал заслуженного артиста РСФСР Станислава Садальского. В одном из своих интервью актер нелицеприятно отозвался о певице Валерии и заявил, что та давно уже растеряла свою популярность. Продюсер решил заступиться за любимую супругу, намекнув, что у критика была только одна запоминающаяся роль, после которой его забыли, а затем и вовсе отправил его на небо за звездочкой.

Ради популярности знаменитости готовы влезать и не в такие скандалы. Чем следовать их примеру, помните о чести и будьте собой. Это были новости недели шоу-бизнеса, и продюсер 5-tv.ru Дмитрий Дмитриев.

