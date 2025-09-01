«Ситуация останется напряженной»: стоимость газа в Европе нестабильна

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 14 0

С ценами на нефть ситуация иная — они практически не изменились.

санкционный СПГ из России подарил Европе надежду

Фото: www.globallookpress.com/Daniel Radicevic

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Стоимость газа в Европе остается нестабильной

Стоимость газа в Европе нестабильна. На этой неделе она снизилась, несмотря на резкое сокращение поставок из Норвегии. Об этом пишет издание EADaily.

Первая поставка сжиженного природного газа (СПГ) из РФ дала трейдерам повод думать, что продажи с «Арктик СПГ — 2» станут стабильными. Этого не случилось. Что касается цен на нефть, они почти не изменились.

Трейдеры ожидали снижения спроса в США. При этом перспектива быстрого мирного урегулирования на Украине никуда не делась. Рынок сейчас сосредоточен на встречу ОПЕК+, которая запланирована на следующую неделю. Об этом пишет Reuters.

Приоритет для участников сделки — наращивание добычи. Поставок в США это не касается, там заканчивается летний сезон. Это вызывает опасения, спрос может снизиться.

«Я просто не вижу пессимизма относительно спроса. Предполагается, что поставки из ОПЕК увеличатся, но в США мы этого не видим. Думаю, ситуация останется напряженной», — рассуждает старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Польша и Финляндия хотят затопить восточную границу НАТО.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.43
0.10 94.38
0.33
Стражи кармы в противостоянии с Солнцем: финансовый гороскоп на осень 202...

Последние новости

22:50
«Ситуация останется напряженной»: стоимость газа в Европе нестабильна
22:31
Собянин рассказал, как московские предприниматели помогают бойцам
22:06
Владимир Путин прибыл в Пекин
21:59
«Ветра посекут кожу»: что может случиться с телом Наговициной в горах
21:47
Снова за парту: как звезды шоу-бизнеса проводили детей в школу 1 сентября
21:29
Александр Петров станет хозяином легендарного «Форта» на СТС

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: санкционный СПГ из России подарил Европе надежду
Дмитриев: саммит ШОС опровергает утверждения об «изоляции» России
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025