«Ситуация останется напряженной»: стоимость газа в Европе нестабильна

Стоимость газа в Европе остается нестабильной

Стоимость газа в Европе нестабильна. На этой неделе она снизилась, несмотря на резкое сокращение поставок из Норвегии. Об этом пишет издание EADaily.

Первая поставка сжиженного природного газа (СПГ) из РФ дала трейдерам повод думать, что продажи с «Арктик СПГ — 2» станут стабильными. Этого не случилось. Что касается цен на нефть, они почти не изменились.

Трейдеры ожидали снижения спроса в США. При этом перспектива быстрого мирного урегулирования на Украине никуда не делась. Рынок сейчас сосредоточен на встречу ОПЕК+, которая запланирована на следующую неделю. Об этом пишет Reuters.

Приоритет для участников сделки — наращивание добычи. Поставок в США это не касается, там заканчивается летний сезон. Это вызывает опасения, спрос может снизиться.

«Я просто не вижу пессимизма относительно спроса. Предполагается, что поставки из ОПЕК увеличатся, но в США мы этого не видим. Думаю, ситуация останется напряженной», — рассуждает старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Польша и Финляндия хотят затопить восточную границу НАТО.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.