Стыд и срам: в Госдуме возмутились рекламой с полуголой дочерью Виктории Бони

Елена Останина возмутилась откровенной рекламой с дочерью Виктории Бони

Дочь телеведущей Виктории Бони и бизнесмена Алекса Смерфита, 13-летняя Анджелина, во время приезда в Москву из родного Монако снялась в рекламе российского бренда. И все бы ничего, только девушка предстала перед камерами в откровенных нарядах.

Провокационная реклама с Анджелиной вызвала настолько сильный резонанс в обществе, что глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась в Экспертный совет по вопросам законодательства о рекламе ФАС России, пишет RTVI.

По словам Останиной, такого рода реклама развращает современных подростков и подходит разве что для журналов типа Playboy.

«Не надо быть глубинным психологом или экспертом в вопросах просвещения, чтобы понять, какой именно ценностный посыл направляется нашим детям и подросткам через данный образ», — заявила глава комитета Госдумы по защите семьи.

В сам же комитете Госдумы по защите семьи неоднократно поступали жалобы от россиян, которые обеспокоены пропагандой чуждых ценностей. Депутат обратилась к Экспертному совету и попросила предоставить необходимые рекомендации ФАС, чтобы те приняли решение о соответствии рекламы с Анджелиной Смерфит требованиям законодательства Российской Федерации.

Помимо этого, Останина в своем Telegram-канале призвала в срочном порядке собрать круглый стол по теме «использования сексуализированных детских образов в рекламе».

Ранее 5-tv.ru писал, как отреагировала Виктория Боня на слова блогера Антона Суворкина**, более известного как Антон S., который раскрыл подробности жизни ее 13-летней дочери Анджелины.

