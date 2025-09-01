Польские мигранты начали массово покидать Германию

В 2024 году в Германию прибыло 76,3 тысячи граждан Польши, а выехало на 12 тысяч больше. На это указывают данные Федерального статистического управления Германии (Destatis). Подобная динамика наблюдается в стране впервые с момента падения Берлинской стены.

Эксперты The Times связывают изменение тенденции с экономическим спадом в Германии, ростом возможностей в Польше, неудовлетворенностью бюрократическими процедурами, недовольством отношением местного населения и привлекательностью польской программы репатриации.

Газета также отмечает значительное изменение соотношения зарплат: в 2004 году средняя годовая зарплата в Германии составляла 30 тысяч евро, а в Польше — шесть тысяч. Сейчас — 48 тысяч евро против 25 тысяч.

В современных условиях квалифицированный специалист в Варшаве зарабатывает почти столько же, сколько мог бы в Берлине, при этом расходы на жилье, продукты и уход за детьми остаются ниже. Это может стимулировать дальнейший отток поляков из Германии и усиление демографического и экономического баланса между странами.

