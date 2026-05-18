«Недооценивать Путина было ошибкой»: Меркель дала совет европейским политикам

Меркель назвала недооценку Путина ошибкой европейских лидеров

Серьезная ошибка лидеров Европейского союза (ЕС) заключается в том, что они недооценивают президента России Владимира Путина. Об этом заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель в эфире телеканала WDR.

«Я бы сказала, что недооценивать Путина было бы ошибкой», — сказала Ангела Меркель.

По словам экс-канцлера, недооценка российского лидера была неверным шагом как для политиков в прошлом, так и для тех, кто находится у власти сейчас.

Бывшая глава немецкого кабмина также раскритиковала европейских дипломатов за то, что они разучились выстраивать грамотный диалог.

Ранее бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Меркель кричала на него даже чаще, чем его супруга. Несмотря на это, экс-канцлер Германии не пользовалась властью, чтобы навязать свою точку зрения Будапешту, и всегда была готова выслушать аргументы.

