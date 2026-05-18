«Недооценивать Путина было ошибкой»: Меркель дала совет европейским политикам

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 28 0

Она также раскритиковала дипломатов за неумение вести диалог.

В чем ошибка Евросоюза

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Меркель назвала недооценку Путина ошибкой европейских лидеров

Серьезная ошибка лидеров Европейского союза (ЕС) заключается в том, что они недооценивают президента России Владимира Путина. Об этом заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель в эфире телеканала WDR.

«Я бы сказала, что недооценивать Путина было бы ошибкой», — сказала Ангела Меркель.

По словам экс-канцлера, недооценка российского лидера была неверным шагом как для политиков в прошлом, так и для тех, кто находится у власти сейчас.

Бывшая глава немецкого кабмина также раскритиковала европейских дипломатов за то, что они разучились выстраивать грамотный диалог.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Меркель кричала на него даже чаще, чем его супруга. Несмотря на это, экс-канцлер Германии не пользовалась властью, чтобы навязать свою точку зрения Будапешту, и всегда была готова выслушать аргументы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+27° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 30%
73.13
-0.01 85.18
-1.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:15
Особняк за сотни миллионов рублей: Билан продал дом на Новой Риге
19:00
Собянин: Москва создала инструмент повышения эффективности лучевой диагностики
18:57
Косвенный источник: врач рассказал, можно ли заразиться хантавирусом от домашних животных
18:51
«Ищем в пару мальчика»: Лера Кудрявцева похвасталась достижениями дочки
18:46
«Недооценивать Путина было ошибкой»: Меркель дала совет европейским политикам
18:45
Смартфон на зарядке: эксперты опровергли главные страхи пользователей

Сейчас читают

Астероиды размером с челябинский метеорит пролетят рядом с Землей
«Крохотный львенок»: у Оксаны Акиньшиной и Данилы Козловского родился ребенок
Почти плюс 30 и душные ночи: Москву накроет июльская жара
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео