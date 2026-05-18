Смартфон на зарядке: эксперты опровергли главные страхи пользователей

Дарья Орлова
Специалисты объяснили, почему ночное подключение к сети и работа с гаджетом не вредят технике.

Правда ли телефон сломается если использовать его на зарядке

Смартфоны не могут сломаться из-за использования в процессе зарядки

У современных смартфонов нет риска поломки при использовании гаджета в процессе питания аккумулятора, если устройство не подвергается критическому перегреву. Об этом сообщило издание BGR.

Журналисты проанализировали наиболее укоренившиеся заблуждения и пришли к выводу, что большинство опасений владельцев техники беспочвенны.

Специалисты отметили, что если вы не ощущаете сильного нагрева, с батареей телефона все будет нормально, однако при этом лучше избегать запуска слишком требовательных приложений и игр в процессе зарядки. Это поможет сохранить ресурс аккумулятора на более длительный срок и предотвратит термическое повреждение внутренних компонентов.

Также эксперты назвали мифом обязательное требование использовать исключительно фирменные аксессуары. По мнению авторов, покупка адаптера того же производителя, что и сам телефон, вовсе не обязательна, хотя откровенно дешевых и низкокачественных подделок стоит избегать.

Для владельцев iPhone оптимальным выбором станут изделия с маркировкой MFi, а для пользователей Android — сертифицированные по стандарту USB-IF.

Еще одним важным пунктом стала ночная зарядка. Журналисты пояснили, что контроллеры современных устройств автоматически прекращают подачу тока при достижении 100 процентов, поэтому оставлять гаджет у розетки до утра безопасно.

Особое внимание авторы материала уделили условиям, в которых находится смартфон во время зарядки. Они настоятельно рекомендуют обеспечивать девайсам качественную вентиляцию: категорически не стоит прятать гаджет под подушку или накрывать плотным одеялом, так как это блокирует отвод тепла.

Отдельно была упомянута беспроводная зарядка, использование которой требует контроля за температурой корпуса. Журналисты подчеркнули, что постоянный «нагрев приводит к деградации батареи, а перегрев может привести к опасным последствиям».

