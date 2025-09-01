Александр Петров станет хозяином легендарного «Форта» на СТС

Канал СТС совместно с «ВайТ Медиа» запустили съемки шоу «Форт. Возвращение легенды» с актером Александром Петровым в роли телеведущего. Съемки развернулись в Кронштадте, на площадке легендарного морского форта Император Александр Первый.

«Безусловно, для меня это выход из зоны комфорта, ведь на телевизионных съемках совсем другие правила игры. Я открыл в себе новую грань и увидел настоящие эмоции, которые возникают здесь и сейчас, потому что в экстремальных условиях человек ведет себя иначе. Для меня самое ценное и, надеюсь, для зрителя тоже — когда в ходе игры наши любимые герои преодолевают страхи и показывают то, что всегда прятали или боялись продемонстрировать», — прокомментировал артист.

Александр рассказал, что обращался за помощью к опытным коллегам — Леониду Ярмольнику и Сергею Бурунову. Они дали понять, что вести шоу такого масштаба будет непросто, но поделились секретами, главный из которых — шутить, особенно в моменты эмоционального пика.

Из выпуска в выпуск участники будут приплывать к форту Император Александр Первый, где их будут поджидать разные испытания: высотой, водой, насекомыми — в загадочных кельях и башнях крепости. Цель игроков, несмотря на препятствия, собрать пять частей ключа, а также подсказки, ведущие к сокровищам Петра Первого, спрятанным Кроншлоте.

«В новом шоу хочется погрузить зрителей в мир приключений, легендарных кронштадских фортов и историю преодоления себя, когда участники, несмотря на сложнейшие съемки, сильный ветер, холод, дождь и тяжелейшие испытания, борются со своими страхами и побеждают», — комментирует Максим Рыбаков, первый заместитель генерального директора «СТС Медиа».

В течение месяца художники обустроили на территории форта Кроншлот необычную сокровищницу с подлинными весами, финальный игровой механизм и прочие элементы шоу. Основной площадкой стал форт Император Александр Первый, где разместили массивные ворота, решетку, пушки времен Петра I, двери келий, казненное место, 15-метровые флаги в стиле флота, логотип проекта из потали и множество других уникальных деталей. Во время подготовки съемочная группа изучала книги о периоде правления Петра Великого, обращалась к редким архивным материалам, посещала музей Кронштадта и экскурсии, а ключевым источником вдохновения для создателей «Форта» стала архитектура Петропавловской крепости.

«Мы разрабатывали проект с нуля, изучая редкие архивные материалы и вплетая историю страны и форта в нашу легенду, испытания и образы персонажей. Конечно, когда снимаешь на территории исторического объекта, появляются дополнительные сложности и ограничения. Но в итоге мы придумали самобытные устойчивые конструкции, сохранив при этом дух и аутентичность легендарного места», — говорит Юлия Сумачева, генеральный продюсер «ВайТ Медиа».

Перед началом съемок команда из 14 каскадеров протестировала все испытания, доставив фуру весом 20 тонн с лебедками, страховками и другим техническим оснащением. Для наполнения келий и внутренних помещений трехэтажного форта потребовалось 300 тонн песка, 200 тюков сена и 1000 предметов реквизита. Все устройства и элементы для оригинальных испытаний были сконструированы с нуля силами бутафоров, реквизиторов и инженеров.

«Испытания проводятся при участии постоянных персонажей — обитателей форта. В ходе игры звёздным героям помогают или мешают: левша Емельян, солдат Преображенского полка Лаврентий, таинственная Иноземка, шеф-повар Оливье, загадочный Чумной доктор и шут Яшка, повсюду следующий за ведущим и участниками», — делится креативный продюсер СТС Александра Гройсман.

«За время подготовки испытали невероятное количество эмоций и трудностей, решили сотни сложнейших задач», — признается Ксения Шойгу, руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов».

По ее словам, организаторы крайне рады, что форт Император Александр Первый обрел новую жизнь и становится настоящей звездой телеэкранов. Особенно радует, что проект основан не просто на креативе команды, но и на исторической составляющей. Шоу может подтолкнуть больше людей посещать легендарные форты.