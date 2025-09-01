Два человека пострадали в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области

Айшат Татаева
Зафиксированы повреждения жилых домов, административных и хозяйственных зданий и автомобилей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В Белгородской области из-за атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Грайворонском округе в городе Грайворон вследствие атаки беспилотника пострадала 18-летняя девушка. Она обратилась за медицинской помощью в Грайворонскую ЦРБ. Врачи диагностировали ей минно-взрывную травму и сотрясение мозга», — сообщил он.

По словам Гладкова, девушке своевременно оказали необходимую медпомощь, лечение пострадавшей в дальнейшем будет проходить амбулаторно.

Также сообщается о раненой женщине из села Беленькое Борисовского района, врачи диагностировали ей баротравму. Гладков отметил, что госпитализация не потребовалась.

Помимо пострадавших, в результате ударов были зафиксированы повреждения: разрушения затронули жилые дома, административные здания, хозяйственные постройки, а также автомобили в нескольких населенных пунктах региона.

