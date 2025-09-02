Принц Гарри переживает из-за внешности и ищет поддержки у Меган Маркл

Несмотря на внешнюю уверенность, принц Гарри, как утверждает источник Radar Online, испытывает недовольство своей внешностью. По словам инсайдеров, в окружении звезд Голливуда Сассекс чувствует себя «уродливым»: его, предположительно, беспокоят «британские зубы», избыточный вес, рыжий цвет волос, веснушки и заметное облысение.

Издание сообщает, что Гарри «ежедневно ищет подтверждения своей привлекательности» у Меган Маркл. По словам инсайдера, он регулярно обращается к супруге с вопросом: «Я красивый?» — и именно ее комплименты помогают ему чувствовать уверенность. Также, как утверждается, принцу особенно приятно, когда она называет его «лисенком».

Согласно слухам, Гарри уже предпринял шаги для борьбы с неуверенностью. По данным источников, он решился на пересадку волос, стремясь замедлить процесс облысения, однако процедура, как полагают инсайдеры, не принесла желаемого эффекта.

