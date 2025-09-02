Лунный календарь на сентябрь 2025: лучшие и худшие дни для планирования

Названы самые удачные и нехорошие даты сентября

Планирование дел и отдыха на основе циклов Луны упрощает жизнь многим людям. Подробнее о наиболее удачных и неудачных днях сентября написало издание URA.RU.

Фазы Луны

В сентябре спутник Земли совершит полный цикл изменений.

Луна будет полной 7 сентября. В эту дату завершится лунный цикл, а энергия достигнет пика.

Убывающую Луну можно будет увидеть 14 сентября. Этот день подойдет для завершения прошлых дел и для отдыха.

Новая Луна появится на небосводе 21 сентября. Тогда же наступит лучший момент для старта проектов.

Растущая Луна покажется 30 сентября. Этот день ознаменуется периодом роста, активности и реализацией планов.

Благоприятные дни

13 сентября

В этот день Луна окажется в Близнецах. Захочется быстро действовать, и в голове окажется много новых идей.

Дата подойдет для реализации того, что можно выполнить мгновенно. При этом кропотливую работу лучше отложить, так как концентрация потеряется, а внимание станет блуждать.

Можно отправиться в поездку, заняться командной работы или пойти в спортзал.

14 сентября

Луна находится в Близнецах, а значит день подойдет для активных и не очень сложных дел. Можно подумать о прошлом и построить планы на будущее. Общение в коллективе окажется легким, а люди открытыми для диалога.

В эту дату лучше закрыть начатые ранее проекты или привести процессы к промежуточным итогам.

20 сентября

Во время Луны в Деве лучше перейти к кропотливой работе. Это относится к сделкам с недвижимостью, банковским операциям, учебе и саморазвитию. Подойдет день и для покупки техники, автомобиля, ремонта в доме.

Однако лучше не начинать новые проекты в эту дату и учесть, что физическая и психическая активность снизится. Возможны конфликты и недопонимания в личной жизни и в сфере бизнеса.

Неблагоприятные дни в сентябре 2025

7 сентября

Луна в Рыбах, поэтому концентрация слабнет. Строгие проекты окажутся тяжелыми к сдаче, возможны ошибки. В этот день лучше пойти на прогулку или заняться творчеством.

Могут возникнуть ситуации, где нужно правильно реагировать, тогда как невнимательность приведет к конфликтам с близкими или коллегами. Стоит держать под контролем эмоции, так как они будут брать верх.

10 сентября

Луна в Овне — импульсивность начнет зашкаливать, а ошибки обойдутся дорого. Лучше отказаться от точной работы и важных дел.

Появятся неожиданные проблемы, к которым нужно подойти с осторожностью. Поспешность и резкость приведут к конфликтам. Это время подведения первых итогов, а планы для активного старта надо отложить.

15 сентября

Луна в Раке задаст размеренный ритм. В этот день лучше никого не кредитовать и давать деньги в долг.

Чувствительность повысится. Обострятся зависть, ревность, недопонимание со стороны партнеров, поэтому надо проявить такт и внимание к близким. Оптимально в эту дату завершить дела прошлого и разбираться с накопившимися вопросами.

