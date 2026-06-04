Мероприятие прошло в ресторане «Иль Лаго» на Крестовском острове.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Певица МакSим выступила на вечере «Альфа-Банка» в рамках ПМЭФ
Благотворительный вечер «Альфа-Банка» в рамках Петербургского международного экономического форума прошел в ресторане «Иль Лаго» на Крестовском острове. Кадры с места событий публикует 5-tv.ru
Возле входа в заведение собрались высокопоставленные гости, которые осматривали окрестности и наслаждались живой музыкой. Сам вечер прошел в закрытом формате.
Внутри для собравшихся подготовили фуршет с закусками, напитками и необычными десертами. Гостям предлагают попробовать пирожные в форме черных уток и жемчужин.
Хэдлайнером вечера стала певица МакSим. Она исполнила свои знаменитые композиции, а ей активно подпевали собравшиеся возле сцены.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стартовал 3 июня. Он проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Его организатором выступил фонд «Росконгресс». Гостями ПМЭФ традиционно становятся известные политики, общественные деятели, журналисты, блогеры, а также представители бизнеса.
В этом году главная тема форума звучит как «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Помимо деловой программы, которая включает свыше 150 мероприятий, в рамках форума проходят различные творческие и благотворительные вечера. Так, гости смогут посетить выставки, театральные постановки, экскурсии и концерты.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 4 июн
- Бизнес не остановить: итоги первого дня ПМЭФ-2026
- 4 июн
- Серых схем больше не будет: Калинин о планах России по обелению импорта
- 3 июн
- Креветки и вино с видом на Исаакиевский собор: в Петербурге стартовала премия «Чемпион»
- 3 июн
- Роботы-футболисты, новейшие автомобили и лифт будущего: чудеса технологий на ПМЭФ-2026
- 3 июн
- Молодильные яблоки «Росатома»: как ядерная медицина продлит россиянам жизнь
- 3 июн
- «Бурановские бабушки» станцевали с роботами на ПМЭФ-2026
- 3 июн
- Бельский сообщил об инициативах Петербурга для увеличения рождаемости на ПМЭФ
- 3 июн
- Глава Американской торговой палаты в России допустил возвращение в страну компаний США
- 3 июн
- Глава АвтоВАЗа Соколов: конвейерная судьба «Нивы» не завершается
- 3 июн
- Глава АвтоВАЗа Соколов: выпуск обновленной Lada Niva Legend начнется в июле
Читайте также
64%
Нашли ошибку?