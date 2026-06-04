Певица МакSим выступила на вечере «Альфа-Банка» в рамках ПМЭФ

Благотворительный вечер «Альфа-Банка» в рамках Петербургского международного экономического форума прошел в ресторане «Иль Лаго» на Крестовском острове. Кадры с места событий публикует 5-tv.ru

Возле входа в заведение собрались высокопоставленные гости, которые осматривали окрестности и наслаждались живой музыкой. Сам вечер прошел в закрытом формате.

Внутри для собравшихся подготовили фуршет с закусками, напитками и необычными десертами. Гостям предлагают попробовать пирожные в форме черных уток и жемчужин.

Хэдлайнером вечера стала певица МакSим. Она исполнила свои знаменитые композиции, а ей активно подпевали собравшиеся возле сцены.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стартовал 3 июня. Он проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Его организатором выступил фонд «Росконгресс». Гостями ПМЭФ традиционно становятся известные политики, общественные деятели, журналисты, блогеры, а также представители бизнеса.

В этом году главная тема форума звучит как «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Помимо деловой программы, которая включает свыше 150 мероприятий, в рамках форума проходят различные творческие и благотворительные вечера. Так, гости смогут посетить выставки, театральные постановки, экскурсии и концерты.

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