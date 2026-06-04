Рубио заявил о важности отношений с Россией

Он подчеркнул, что Штаты должны учитывать ядерный потенциал России.
Фото: www.globallookpress.com/Johan Nilsson/Keystone Press Agency
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Марко Рубио: США обязаны поддерживать диалог с Россией
Вашингтон должен вести переговоры с Москвой. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в комитете Палаты представителей.
«Мы обязаны поддерживать отношения и вести диалог с Россией. Это просто необходимо. Независимо от того, нравится нам то, что она делает, или нет», — сказал глава Госдепа США.
Он также отметил, что Штаты должны учитывать тот факт, что Россия обладает одним из крупнейших ядерных арсеналов в мире. Рубио подчеркнул, что после урегулирования ситуации на Украине отношения между Москвой и Вашингтоном изменятся в лучшую сторону.
Говоря о своих контактах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, госсекретарь сообщил, что такие разговоры необходимы для поддержания «зрелой дипломатии». Кроме того, глава Госдепа добавил, что американский лидер Дональд Трамп готов вести диалог с Москвой, который важен в условиях возможного кризиса.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности российской стороны провести переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Он добавил, что нет никаких препятствий для его визита.
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