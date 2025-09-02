Жители Берлина вышли на антивоенный митинг

Ранее власти Германии допустили возврат к воинской повинности.

Фото, видео: 5-tv.ru

Европу сотрясают антивоенные протесты. Масштабные демонстрации проходят в Германии.

В Берлине несколько десятков человек собрались на митинг против обязательного призыва в армию. Ранее власти допустили возврат к воинской повинности. Причем митингующие понимают, что подобные инициативы — это все часть курса страны на милитаризацию.

Поэтому главное требование протестующих — прекратить агрессивную политику перевооружения. А заодно перестать усугублять международную ситуацию, накачивая Киев оружием. Причем демонстранты заявляют, что готовы продолжать выходить на митинги против милитаризма, несколько шествий уже запланированы на сентябрь.

