Путин вспомнил русскую поговорку во время встречи с китайским инженером Пэн Паем

С мужчиной российский лидер познакомился еще 26 лет назад.
Фото: © РИА Новости/Владимир Смирнов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Президент России Владимир Путин в Пекине встретился с китайским инженером Пэн Паем, с которым познакомился еще 26 лет назад. Во время разговора российский лидер вспомнил русскую поговорку.
Их первая встреча произошла в 2000 году, когда российский президент посещал пекинский парк Бэйхай и сфотографировался с мальчиком.
В этот раз Пэн Пай рассказал Путину, как сложилась его жизнь после того памятного снимка. По словам собеседника президента, он заинтересовался Россией, выучил русский язык, окончил магистратуру в Москве, а затем вернулся на родину.
«Да, у нас говорят: где родился, там и пригодился. Это очень показательно», — сказал Путин.
Как сложилась судьба Пэн Пая
Случайная встреча в парке много лет назад повлияла на его интерес к России и дальнейшую судьбу.
После знакомства с российской культурой Пэн Пай поступил в Московский автомобильно-дорожный институт. Сейчас он работает инженером в Китае.
На фоне чего прошла встреча
Путин прибыл в Китай 19 мая с официальным визитом. В Пекине он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
По итогам визита стороны подписали пакет документов, а также дали старт перекрестным Годам образования России и Китая. Путин назвал этот проект важной частью стратегического взаимодействия двух стран.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
40%
Нашли ошибку?