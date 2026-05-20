Путин вспомнил русскую поговорку во время встречи с китайским инженером Пэн Паем

Диана Кулманакова
С мужчиной российский лидер познакомился еще 26 лет назад.

Как прошла встреча Путина и китайского инженера Пэн Пай

Фото: © РИА Новости/Владимир Смирнов

Президент России Владимир Путин в Пекине встретился с китайским инженером Пэн Паем, с которым познакомился еще 26 лет назад. Во время разговора российский лидер вспомнил русскую поговорку.

Их первая встреча произошла в 2000 году, когда российский президент посещал пекинский парк Бэйхай и сфотографировался с мальчиком.

В этот раз Пэн Пай рассказал Путину, как сложилась его жизнь после того памятного снимка. По словам собеседника президента, он заинтересовался Россией, выучил русский язык, окончил магистратуру в Москве, а затем вернулся на родину.

«Да, у нас говорят: где родился, там и пригодился. Это очень показательно», — сказал Путин.

Как сложилась судьба Пэн Пая

Случайная встреча в парке много лет назад повлияла на его интерес к России и дальнейшую судьбу.

После знакомства с российской культурой Пэн Пай поступил в Московский автомобильно-дорожный институт. Сейчас он работает инженером в Китае.

На фоне чего прошла встреча

Путин прибыл в Китай 19 мая с официальным визитом. В Пекине он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

По итогам визита стороны подписали пакет документов, а также дали старт перекрестным Годам образования России и Китая. Путин назвал этот проект важной частью стратегического взаимодействия двух стран.

