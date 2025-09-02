Путин: Россия искренне стремится к развитию отношений с Монголией и Китаем

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 20 0

Трехсторонняя встреча лидеров стран проходит в Доме народных собраний в Пекине.

Путин: Россия искренне стремится к развитию отношений с Монголией и Китаем

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия искренне стремится к развитию отношений и с Монголией, и с Китаем, заявил президент РФ Владимир Путин на трехсторонней встрече с лидерами этих стран в Пекине. 

«Наши народы объединяют традиции дружбы и взаимной поддержки», — заявил российский лидер.

Президент РФ также поблагодарил китайскую сторону за инициативу в проведении саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Сегодняшняя встреча — это инициатива председателя Китайской Народной Республики. Хочу вас за это поблагодарить», — заявил Путин.

Трехсторонние переговоры проходят в Доме народных собраний в Пекине. В Кремле подчеркивали, что в ходе встречи предполагается подвести итоги сотрудничества за последние три года, а также определить направления для дальнейшего взаимодействия.

Встреча лидеров России, Китая и Монголии в таком формате проходит уже в седьмой раз.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

 

+14° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
80.43
0.10 94.38
0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:50
Польза ошибок: как помочь ребенку справиться с первой двойкой
6:35
Песков назвал устаревшей политическую модель Запада
6:33
Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине
6:32
Силуанов: Китай остается ключевым торговым партнером России
6:26
Родственники фигурантов дела о теракте в «Крокусе» прекратили с ними общение
6:17
Путин: Россия искренне стремится к развитию отношений с Монголией и Китаем

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: санкционный СПГ из России подарил Европе надежду
Патология или аномалия? Названа причина лактации из подмышек при кормлении
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025