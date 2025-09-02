Путин: Россия искренне стремится к развитию отношений с Монголией и Китаем
Трехсторонняя встреча лидеров стран проходит в Доме народных собраний в Пекине.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Россия искренне стремится к развитию отношений и с Монголией, и с Китаем, заявил президент РФ Владимир Путин на трехсторонней встрече с лидерами этих стран в Пекине.
«Наши народы объединяют традиции дружбы и взаимной поддержки», — заявил российский лидер.
Президент РФ также поблагодарил китайскую сторону за инициативу в проведении саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
«Сегодняшняя встреча — это инициатива председателя Китайской Народной Республики. Хочу вас за это поблагодарить», — заявил Путин.
Трехсторонние переговоры проходят в Доме народных собраний в Пекине. В Кремле подчеркивали, что в ходе встречи предполагается подвести итоги сотрудничества за последние три года, а также определить направления для дальнейшего взаимодействия.
Встреча лидеров России, Китая и Монголии в таком формате проходит уже в седьмой раз.
