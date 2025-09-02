Путин: Россия искренне стремится к развитию отношений с Монголией и Китаем

Россия искренне стремится к развитию отношений и с Монголией, и с Китаем, заявил президент РФ Владимир Путин на трехсторонней встрече с лидерами этих стран в Пекине.

«Наши народы объединяют традиции дружбы и взаимной поддержки», — заявил российский лидер.

Президент РФ также поблагодарил китайскую сторону за инициативу в проведении саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Сегодняшняя встреча — это инициатива председателя Китайской Народной Республики. Хочу вас за это поблагодарить», — заявил Путин.

Трехсторонние переговоры проходят в Доме народных собраний в Пекине. В Кремле подчеркивали, что в ходе встречи предполагается подвести итоги сотрудничества за последние три года, а также определить направления для дальнейшего взаимодействия.

Встреча лидеров России, Китая и Монголии в таком формате проходит уже в седьмой раз.

