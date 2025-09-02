Мантуров: РФ заинтересована в промышленном сотрудничестве с Китаем

Странам под силу широкие проекты — пилотируемая космонавтика и развитие научной деятельности в космосе.
Интересы российской стороны — сотрудничество с Китаем в промышленной и технической сферах. Об этом «Известиям» рассказал вице-премьер РФ Денис Мантуров.
«Мы заинтересованы в максимально широких перспективных проектах — это и пилотируемая космонавтика, и развитие научной деятельности в космосе, включая участие в лунной программе», — сказал Мантуров.
Он добавил, что повестка сферы промышленности сейчас — это автомобильная отрасль и энергетическое машиностроение.
В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) президент РФ Владимир Путин провел встречу с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Путин подчеркнул, что находится в постоянном контакте со своим коллегой. На полях ШОС российский президент также встретился с премьер-министром Непала Шармой Оли.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Си Цзиньпин назвал Путина давним другом во время переговоров России и Китая. Председатель КНР отметил, что еще вчера вместе с российским коллегой они принимали участиев саммите ШОС, а завтра будут торжественно отмечать победу Китая в сопротивлении японским захватчикам.
