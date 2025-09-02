«Рад видеть вас»: Си Цзиньпин назвал Путина давним другом

Дарья Орлова
Дарья Орлова 35 0

Вчера лидеры двух держав вместе принимали участие в саммите ШОС, а завтра будут торжественно отмечать победу Китая в сопротивлении японским захватчикам.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Си Цзиньпин назвал Путина «давним другом»

Председатель КНР Си Цзиньпин назвал президента РФ Владимира Путина «давним другом» во время переговоров России и Китая.

«Мой давний друг, я очень рад вновь видеть вас в Пекине», — сказал он.

Си Цзиньпин отметил, что буквально вчера вместе с Путиным принимал участие в саммите ШОС, а завтра лидеры будут торжественно отмечать 80-летие Победы китайского народа в сопротивлении японским захватчикам.

По словам китайского лидера, Россия и Китай — основные победители во Второй мировой войне.

Путин, в свою очередь, подчеркнул, что делегацию России в Китае всегда встречают очень тепло. Российский лидер считает, что тесное общение сторон — показатель глубины стратегического партнерства двух стран.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине. До этого там прошла трехсторонняя встреча лидеров РФ, Китая и Монголии. Она была проведена в связи с 80-летием завершения Второй мировой войны.

