Nestle уволила генерального директора из-за романа с подчиненным

Компания Nestle уволила генерального директора Лорана Фрейше в связи с нарушением кодекса делового поведения. Решение приняли после выявления у него личных отношений с подчиненным.

В пресс-службе уточнили, что совет директоров объявил о назначении Филиппа Навратила новым генеральным директором компании сразу после увольнения Фрейше, и это решение вступило в силу немедленно.

Как пояснили в Nestle, уход Фрейше стал результатом расследования, которое проводили председатель совета директоров Пол Бюльке и независимый директор Пабло Исла. По их мнению, отношения бывшего топ-менеджера с сотрудником нарушили кодекс делового поведения.

Филипп Навратил работает в Nestle более двадцати лет. Сначала он занимался развитием кофейного бизнеса в Мексике, а в 2020 году возглавил направление стратегического развития, где курировал вопросы глобальной стратегии и внедрения инноваций.

Сам Фрейше возглавил компанию сравнительно недавно — в сентябре 2024 года, сменив Марка Шнайдера, который покинул пост по решению совета директоров.

Ранее Le Monde также сообщала, что против Nestle во Франции начато судебное разбирательство, связанное с подозрениями в мошенничестве при маркировке минеральной воды.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.