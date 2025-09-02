Nestle уволила генерального директора из-за романа с подчиненным

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 41 0

На посту его сменил Филипп Навратил, более 20 лет проработавший в компании.

Гендиректора Nestle отправили в отставку из-за романа с подчиненным

Фото: JEAN-CHRISTOPHE BOTT/ТАСС

Компания Nestle уволила генерального директора Лорана Фрейше в связи с нарушением кодекса делового поведения. Решение приняли после выявления у него личных отношений с подчиненным.

В пресс-службе уточнили, что совет директоров объявил о назначении Филиппа Навратила новым генеральным директором компании сразу после увольнения Фрейше, и это решение вступило в силу немедленно.

Как пояснили в Nestle, уход Фрейше стал результатом расследования, которое проводили председатель совета директоров Пол Бюльке и независимый директор Пабло Исла. По их мнению, отношения бывшего топ-менеджера с сотрудником нарушили кодекс делового поведения.

Филипп Навратил работает в Nestle более двадцати лет. Сначала он занимался развитием кофейного бизнеса в Мексике, а в 2020 году возглавил направление стратегического развития, где курировал вопросы глобальной стратегии и внедрения инноваций.

Сам Фрейше возглавил компанию сравнительно недавно — в сентябре 2024 года, сменив Марка Шнайдера, который покинул пост по решению совета директоров.

Ранее Le Monde также сообщала, что против Nestle во Франции начато судебное разбирательство, связанное с подозрениями в мошенничестве при маркировке минеральной воды.

Nestle уволила генерального директора из-за романа с подчиненным
