Путин, Си Цзиньпин и Моди отправили «мощный сигнал» США саммитом ШОС

Дарья Орлова
Дарья Орлова 23 0

У Запада вызывает тревогу жест единства, продемонстрированный лидерами трех держав.

WSJ: Путин, Си Цзиньпин и Моди саммитом ШОС отправили мощный сигнал США

Фото: Reuters/SUO TAKEKUMA

Президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) продемонстрировали единство. таким образом они направили США «мощный сигнал», пишет газета The Wall Street Journal.

Издание отметило, что их жест был тщательно подготовлен и вызвал тревогу у западных аналитиков. Исполнительный директор австралийского центра Lowy Institute Майкл Фуллилав заявил, что мягкая линия президента США Дональда Трампа в отношении Путина не привела к разрыву российско-китайских связей, а жесткая риторика в адрес Индии, напротив, подтолкнула ее к сближению с Москвой и Пекином.

Как пишет Axios, совместное появление лидеров стало символическим ударом по внешней политике Вашингтона и показало, что попытки Трампа разделить Россию, Китай и Индию не дали результата.

WSJ добавляет, что послание из Астаны прозвучало на фоне усилий Белого дома сдерживать Китай, разрывать российско-китайское сотрудничество и отговаривать Нью-Дели от закупки российской нефти.

На этом фоне США продолжают усиливать санкционное давление на Москву из-за украинского конфликта, блокируя финансовый и энергетический сектора. Одновременно Пекин и Вашингтон обмениваются тарифами на товары, достигавшими весной рекордных уровней, а Индия оказалась под ударом новых 25-процентных пошлин за сотрудничество с Россией.

Отмечается, что участие Моди в саммите стало первым визитом индийского премьера в Китай за семь лет. В мероприятии также приняли участие лидеры стран АСЕАН — Вьетнама, Камбоджи, Лаоса, Малайзии и Мьянмы, которые, как и Индия, столкнулись с повышением американских тарифов.

