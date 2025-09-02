Китай введет безвизовый режим для россиян

София Головизнина
Наши туристы смогут находиться в Поднебесной до 30 дней.

Китай введет безвизовый режим для россиян

Фото: © РИА Новости/Виталий Невар

Китай введет для граждан России с действующим загранпаспортом безвизовый режим до 30 дней. Нововведения вступят в силу 15 сентября, уточнил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Инновация будет функционировать в тестовом режиме. Он продлится год – до 14 сентября 2026 года.

«С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года для владельцев обычных российских паспортов будет действовать пробный безвизовый режим», - приводит слова представителя МИД КНР РИА Новости.

Россия и Китай имеют потенциал для того, чтобы вдвое увеличить туристический поток. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что в настоящий момент количество туристов уже достигло 70% от доковидного уровня при более чем 230 еженедельных авиарейсах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин, Си Цзиньпин и Моди отправили «мощный сигнал» США саммитом ШОС.

