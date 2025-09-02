Китай введет безвизовый режим для россиян
Наши туристы смогут находиться в Поднебесной до 30 дней.
Фото: © РИА Новости/Виталий Невар
Китай введет для граждан России с действующим загранпаспортом безвизовый режим до 30 дней. Нововведения вступят в силу 15 сентября, уточнил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
Инновация будет функционировать в тестовом режиме. Он продлится год – до 14 сентября 2026 года.
«С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года для владельцев обычных российских паспортов будет действовать пробный безвизовый режим», - приводит слова представителя МИД КНР РИА Новости.
Россия и Китай имеют потенциал для того, чтобы вдвое увеличить туристический поток. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что в настоящий момент количество туристов уже достигло 70% от доковидного уровня при более чем 230 еженедельных авиарейсах.
