Китай введет безвизовый режим для россиян

Китай введет для граждан России с действующим загранпаспортом безвизовый режим до 30 дней. Нововведения вступят в силу 15 сентября, уточнил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Инновация будет функционировать в тестовом режиме. Он продлится год – до 14 сентября 2026 года.

«С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года для владельцев обычных российских паспортов будет действовать пробный безвизовый режим», - приводит слова представителя МИД КНР РИА Новости.

Россия и Китай имеют потенциал для того, чтобы вдвое увеличить туристический поток. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что в настоящий момент количество туристов уже достигло 70% от доковидного уровня при более чем 230 еженедельных авиарейсах.

