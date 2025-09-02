Грузинская певица Манана Менабде умерла после продолжительной болезни

Грузинская актриса и певица Манана Менабде скончалась на 77-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом в социальных сетях сообщила ее племянница, актриса Гано Мелитаури.

«Моя черная жемчужина потерпела поражение в неравной битве, но это была самая достойная схватка со смертью, которую я когда-либо видела. Огромное спасибо всем, кто был рядом с нами эти пять месяцев и боролся вместе с нами за жизнь Мананы», — написала девушка.

Манана Менабде — певица и актриса. Родилась в 1948 году в Тбилиси. Ее родственницы, сестры Ишхнели, считаются основателями городского романса в Грузии. В 16 лет начала петь в коллективе «Рэро», после поступила в ГИТИС.

Прославилась исполнением грузинских и русских романсов, собственных сочинений, поэзии Серебряного века. Давала концерты в России.

