Юрий Колокольников озвучил главного злодея в анимационном фильме «Финник-2»

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова

Над кинокартиной также работали актер Слава Копейкин и блогер Ида Галич.

Фото: НМГ-кинопрокат

Актер Юрий Колокольников озвучил главного злодея в мультфильме «Финник-2», премьера которого состоится 23 октября 2025 года. Его представят «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг Национальная Медиа Группа) и ГК «Рики».

«Финник-2» расскажет о новом приключении своенравного домового и его друзей. Во второй части франшизы главные герои будут противостоять Юджину. Он охотник на домовых. Миссия всей его жизни — это поймать Финника. Именно этот коварный, но невероятно харизматичный персонаж и будет говорить голосом Юрия Колокольникова.

По словам актера, он рад возможности попробовать себя в этом амплуа. Как признался Юрий, иногда ему нравится дурачиться, но делать этого в серьезных проектах нельзя.

«В анимации же ты можешь отдать всего себя. Когда мои дети узнали, что мне предложили озвучить героя в «Финник 2», отреагировали с восторгом: «Да ладно! Ой, как здорово, как здорово!» — поделился Колокольников.

Как отметила продюсер проекта Елена Чиркова, Юрий идеально подошел на роль охотника Юджина. Голос актера добавил персонажу глубины и очарования.

Ранее 5-tv.ru писал, что в озвучивании фильма «Финник-2» приняли участие блогер Ида Галич и актер Слава Копейкин.

