Пакет с пакетами: Брюссель готовит очередные санкции против РФ

Эфирная новость 36 0

При этом глава Евродипломатии Каллас упоминает, что не все страны ЕС поддерживают данные меры.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Ansgar Haase; 5-tv.ru

Брюссель готовит 19-й пакет санкций против РФ

Лидеры ЕС сейчас думают о том, какие еще ограничительные меры ввести в отношении России. Как заявила глава европейской дипломатии Кая Калласс, совсем скоро Брюссель представит очередной санкционный пакет.

«Мы работаем над 19-м пакетом санкций, и размышляем о том, что еще мы можем сделать, чтобы оказать давление на Россию, потому что все понимают, что это единственное, к чему Путин действительно относится серьезно. Что касается замороженных российских активов, мы ведем переговоры с министрами, но пока есть ряд нерешенных юридических вопросов», — заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

И это при том, что по словам самой же Каллас, не все страны охотно поддерживают эти меры. К примеру, даже предыдущий пакет санкций утвердили с трудом, после длительных дискуссий и сложных переговоров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+15° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.43
0.10 94.38
0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:58
Лазейка для взлома: киберпреступники нашли «брешь» в WhatsApp*
15:50
Первый поезд для высокоскоростной железной дороги начали строить на Урале
15:39
«Масса вопросов»: РФ и США планируют очередной раунд консультаций
15:25
Без визы в Поднебесную: в России ожидают рост интереса к турам в Китай
15:21
Раздельный сон: женщины отказываются делить кровать с мужчинами
15:12
«Хочу умереть на сцене»: Успенская сделала неожиданное заявление

Сейчас читают

Эротический скандал: Егор Крид пустился во все тяжкие прямо на сцене перед несовершеннолетней публикой
Польза ошибок: как помочь ребенку справиться с первой двойкой
«Нужно закончить скандал дома»: Кирилл Туриченко о разногласиях с женой
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025