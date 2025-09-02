Пакет с пакетами: Брюссель готовит очередные санкции против РФ

Брюссель готовит 19-й пакет санкций против РФ

Лидеры ЕС сейчас думают о том, какие еще ограничительные меры ввести в отношении России. Как заявила глава европейской дипломатии Кая Калласс, совсем скоро Брюссель представит очередной санкционный пакет.

«Мы работаем над 19-м пакетом санкций, и размышляем о том, что еще мы можем сделать, чтобы оказать давление на Россию, потому что все понимают, что это единственное, к чему Путин действительно относится серьезно. Что касается замороженных российских активов, мы ведем переговоры с министрами, но пока есть ряд нерешенных юридических вопросов», — заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

И это при том, что по словам самой же Каллас, не все страны охотно поддерживают эти меры. К примеру, даже предыдущий пакет санкций утвердили с трудом, после длительных дискуссий и сложных переговоров.

