«Пока горит спичка»: Канухин про обучение в кадетской школе

Дарья Корзина
Подобное образование помогает воспитать в юных мужчинах благородство.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Актер Канухин: кадетская школа помогает в будущем быть более дисциплинированным

Кадетская школа помогает юным мужчинам в будущем быть более дисциплинированными. Таким мнением поделился с корреспондентом 5-tv.ru актер Владимир Канухин на XIII Национальной кинематографической премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).

По словам актера, в стенах школы у него сформировалась привычка быстро собираться, «пока горит спичка», которая сохранилась до сих пор и помогает ему соблюдать распорядок дня.

«Я просыпаюсь по одному будильнику. Мне не нужно их слушать по четыре-пять штук. Я приезжаю всегда вовремя. Собираюсь невероятно быстро. Вот именно, пока спичка горит, твоя задача — все сделать и собраться», — рассказал артист.

Он отметил, что подобное образование особенно полезно для мальчиков. Оно помогает вырастить из них дисциплинированных, собранных и благородных мужчин.

«Почему-то именно это поколение говорит о том, что мужчинам благородство нужно больше, нежели женщинам», — резюмировал Канухин.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, совсем иные школьные годы были у актера Романа Курцына. С юных лет он был склонен к авантюрам, поэтому одним из первых его заработков стала борьба с пьяными посетителями в барах за деньги.

