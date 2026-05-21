«Пока горит спичка»: Канухин про обучение в кадетской школе
Подобное образование помогает воспитать в юных мужчинах благородство.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Кадетская школа помогает юным мужчинам в будущем быть более дисциплинированными. Таким мнением поделился с корреспондентом 5-tv.ru актер Владимир Канухин на XIII Национальной кинематографической премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).
По словам актера, в стенах школы у него сформировалась привычка быстро собираться, «пока горит спичка», которая сохранилась до сих пор и помогает ему соблюдать распорядок дня.
«Я просыпаюсь по одному будильнику. Мне не нужно их слушать по четыре-пять штук. Я приезжаю всегда вовремя. Собираюсь невероятно быстро. Вот именно, пока спичка горит, твоя задача — все сделать и собраться», — рассказал артист.
Он отметил, что подобное образование особенно полезно для мальчиков. Оно помогает вырастить из них дисциплинированных, собранных и благородных мужчин.
«Почему-то именно это поколение говорит о том, что мужчинам благородство нужно больше, нежели женщинам», — резюмировал Канухин.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, совсем иные школьные годы были у актера Романа Курцына. С юных лет он был склонен к авантюрам, поэтому одним из первых его заработков стала борьба с пьяными посетителями в барах за деньги.
