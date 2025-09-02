Добрая традиция: во Владивостоке высадили 80 деревьев в преддверии ВЭФ

Акцию посвятили 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

Фото, видео: 5-tv.ru

Во Владивостоке высадили 80 деревьев в преддверии ВЭФ

Все главные новости Восточного экономического форума покажут по всей стране на уличных экранах медиахолдинга МАЕР.

Сегодня новые открыли во Владивостоке. А в преддверии форума, уже по традиции, высадили деревья. Они станут символом процветания и уважения к подвигам героев, которые приближали окончание Великой Отечественной войны.

«Проект „Живое наследие“ — это проект о нашей истории, проект посвящен 80-летию Победы защитникам Отечества В честь юбилейного форума, в честь юбилея победы, мы высаживаем сегодня 80 деревьев», — отметил глава медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

