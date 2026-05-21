На полевые пункты в Белоруссии в ходе учений доставили ядерные боеприпасы

В полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады, расположенные в Белоруссии, в рамках военных учений были доставлены ядерные боеприпасы. Об этом сообщили представители пресс-службы Минобороны России. Участники учений отрабатывают подготовку к пускам оперативно-тактических комплексов «Искандер-М» со специальными боеприпасами.

Кроме того, военнослужащие белорусской ракетной бригады тренируются в оснащении ракет-носителей спецбоеприпасами. В плане также отработка скрытного выдвижения подразделений и подготовка к пускам ракет.

С 19 по 21 мая Вооруженные силы (ВС) России проводят учения, целью которых является подготовка и применению ядерных сил в случае потенциальной внешней угрозы. Предполагается совершенствование навыков работы руководящего и оперативного состава, запланированы пуски баллистических и крылатых ракет по полигонам в РФ, военные выполнят ряд заданий с ядерным оружием в Белоруссии.

Накануне представители Минобороны Белоруссии заявили, что подразделения ВС России на учениях привели ядерное оружие в высшую степень боеготовности. Ракетные подразделения принимающей страны обеспечивали безопасность в районах, где проводились тренировки, подготавливали спецбоеприпасы для комплексов «Искандер-М». Также белорусская авиация провела серию учебно-боевых вылетов с условным поражением целей с воздуха.

По данным российского оборонного ведомства, в учениях принимали участие более 64 тысяч военнослужащих и более 7,8 тысячи единиц вооружения и военной техники. В маневрах использовались около 200 ракетных пусковых установок, 140 самолетов и вертолетов, 73 корабля и 13 подводных лодок, в числе которых восемь стратегических ракетоносцев.

Ранее 5-tv.ru писал об испытаниях новой версии двухместного истребителя Су-57. Машину пятого поколения поднял в воздух Герой России, летчик-испытатель Сергей Богдан.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.