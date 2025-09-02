Лазейка для взлома: киберпреступники нашли «брешь» в WhatsApp*

Киберпреступники нашли «брешь» в приложении WhatsApp*

С незаметным взломом телефонов столкнулись пользователи WhatsApp*, который принадлежит запрещенной в России компании Meta.

Киберпреступники воспользовались брешью в приложении, которую якобы случайно оставили создатели. А затем с помощью шпионских программ начали похищать личные данные. Предварительно, со взломом уже столкнулась не одна тысяча человек, но реальное количество пострадавших может быть в сотни раз больше. Причем это касается прежде всего пользователей iPhone. Владельцы приложения уверяют, что им уже удалось исправить ошибку.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.