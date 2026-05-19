Два человека погибли в результате стрельбы в мечети в Сан-Диего

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 33 0

На место происшествия прибыли экстренные службы.

Два человека погибли при стрельбе в мечети в Сан-Диего США

Фото: Reuters/Mike Blake

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Минимум два человека погибли в результате стрельбы в мечети в американском городе Сан-Диенго. Об этом сообщил телеканал GB News, ссылаясь на источники.

Известно, что один из погибших — охранник. Об этом написала газета The New York Times со ссылкой на электронное письмо главы учреждения Ахмеда Шабаика.

При этом Совет по американо-исламским отношениям (CAIR) и местный лидер общины сообщили телеканалу CNN, что погиб как минимум один прихожанин мечети.

Мэр города Тодд Глория на своей странице в социальной сети уведомил, что на место происшествия прибыли экстренные службы, которые обеспечивают безопасность района и защиту граждан.

Глава Сан-Диего настоятельно рекомендовал избегать района исламского центра и следовать указаниям сотрудников служб общественной безопасности. Также он обещал информировать граждан о происходящем по мере поступления новых данных.

В начале мая в американском городе Плант-Сити, штат Флорида, в результате стрельбы погибли четыре члена одной семьи, включая четырехмесячного младенца.

Жертвами стали 55-летняя женщина, ее 28-летняя дочь, а также двое внуков в возрасте четырех лет и четырех месяцев.

Двое малышей скончались на месте происшествия, в то время как женщину доставили в больницу, где она скончалась.

Тело бабушки погибших детей полиция нашла в другом месте, которое располагалось приблизительно в километре от первого места обнаружения жертв.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
72.35
-0.78 84.07
-1.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:20
Клетчатка, витамины и сытость: эндокринолог назвала самый полезный вид хлеба
1:01
От жвачки до газировки: как повседневные привычки разрушают желудок
0:39
Один человек погиб и двое пострадали в результате атаки ВСУ на Курскую область
0:19
Два человека погибли в результате стрельбы в мечети в Сан-Диего
0:00
Кефир против йогурта: что полезнее для здоровья кишечника
23:43
Главы МИД России и Таджикистана обсудили укрепление стратегического партнерства

Сейчас читают

Тело женщины нашли в московской квартире на Пятницком шоссе
Смартфон на зарядке: эксперты опровергли главные страхи пользователей
Смертельная пыль: как обычная уборка на даче может обернуться трагедией
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео