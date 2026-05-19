Два человека погибли в результате стрельбы в мечети в Сан-Диего

Минимум два человека погибли в результате стрельбы в мечети в американском городе Сан-Диенго. Об этом сообщил телеканал GB News, ссылаясь на источники.

Известно, что один из погибших — охранник. Об этом написала газета The New York Times со ссылкой на электронное письмо главы учреждения Ахмеда Шабаика.

При этом Совет по американо-исламским отношениям (CAIR) и местный лидер общины сообщили телеканалу CNN, что погиб как минимум один прихожанин мечети.

Мэр города Тодд Глория на своей странице в социальной сети уведомил, что на место происшествия прибыли экстренные службы, которые обеспечивают безопасность района и защиту граждан.

Глава Сан-Диего настоятельно рекомендовал избегать района исламского центра и следовать указаниям сотрудников служб общественной безопасности. Также он обещал информировать граждан о происходящем по мере поступления новых данных.

В начале мая в американском городе Плант-Сити, штат Флорида, в результате стрельбы погибли четыре члена одной семьи, включая четырехмесячного младенца.

Жертвами стали 55-летняя женщина, ее 28-летняя дочь, а также двое внуков в возрасте четырех лет и четырех месяцев.

Двое малышей скончались на месте происшествия, в то время как женщину доставили в больницу, где она скончалась.

Тело бабушки погибших детей полиция нашла в другом месте, которое располагалось приблизительно в километре от первого места обнаружения жертв.

