Главы МИД России и Таджикистана обсудили укрепление стратегического партнерства

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 22 0

Российско-таджикистанские отношения основаны на высоком уровне взаимопонимания и сотрудничества как в политической, так и в культурной сферах.

Лавров и глава МИД Таджикистана обсудили партнерство стран

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из Таджикистана Сироджиддин Мухриддин в ходе переговоров в Москве подтвердили обоюдный настрой на укрепление стратегического партнерства государств. Об этом сообщили в МИД РФ.

Министры обсудили некоторые вопросы двусторонних отношений, а также недавно проведенные памятные церемонии.

«Состоявшаяся беседа глав внешнеполитических ведомств подтвердила обоюдный настрой на дальнейшие совместные практические шаги по укреплению стратегического партнерства и сотрудничества России и Таджикистана в соответствии с договоренностями президентов двух государств», — говорится в материале ведомства.

Ранее, 14 мая, Сергей Лавров обсудил с главой МИД Индии стратегическое партнерство между государствами в ходе саммита стран БРИКС.

Особое внимание коллеги уделили совместным проектам и укреплению двусторонних связей.

В рамках саммита Лавров провел серию переговоров с представителями других стран. С министром иностранных дел Таиланда он обсудил сотрудничество государств. Стороны отметили, что Королевство — давний партнер России в Юго-Восточной Азии.

С главой МИД Ирана Лавров поднял вопросы региональной безопасности и взаимодействия. С египетским дипломатом — ситуацию на Ближнем Востоке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
72.35
-0.78 84.07
-1.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:00
Кефир против йогурта: что полезнее для здоровья кишечника
23:43
Главы МИД России и Таджикистана обсудили укрепление стратегического партнерства
23:22
Умер Том Кэйн, озвучивавший мастера Йоду в мультфильме «Звездные войны»
23:03
Трамп отказался от запланированных на 19 мая ударов США по Ирану
22:47
Глава МИД Литвы призвал НАТО атаковать Калининград
22:35
Трамп: США пока не готовы идти на уступки в переговорах с Ираном

Сейчас читают

Смертельная пыль: как обычная уборка на даче может обернуться трагедией
Астероиды размером с челябинский метеорит пролетят рядом с Землей
В центре Москвы перекроют дороги с 21 по 23 мая
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео