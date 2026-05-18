Трамп отказался от запланированных на 19 мая ударов США по Ирану

Анастасия Антоненко
Несколько стран попросили главу Белого дома воздержаться от атаки. Это оказалось возможным при одном условии.

Фото: Reuters/Christian Hartmann

Война в Иране Война Израиля и Ирана

Президент США Дональд Трамп отказался от запланированных на 19 мая ударов по Ирану, но при одном условии. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.

По словам американского лидера, армия США возобновит бомбардировки Ирана, если Вашингтон и Тегеран не заключат устраивающую американскую сторону сделку.

Трамп отметил, что просьба о приостановлении военных действий исходила от Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Днем ранее, 17 мая, Трамп призвал иранскую сторону поспешить с заключением сделки с США, напомнив, что «часики тикают». В противном случае Вашингтон будет вынужден уничтожить республику.

Также от отметил, что Белый дом на данный момент не готов пойти на какие-либо уступки в переговорах с Тегераном. Причина все та же: отказ Ирана от мирного соглашения на условиях США.

Американский лидер подчеркнул, что действия республики его не огорчают, потому что он уверен, что Тегеран осознает военную мощь и способности Вашингтона.

