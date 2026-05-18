Глава МИД Литвы призвал НАТО атаковать Калининград
По его словам, у альянса есть все необходимые для этого средства.
Фото: www.globallookpress.com/Thomas Trutschel
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис призвал НАТО усилить военное давление на Калининград. Об этом он заявил в беседе со швейцарским изданием Neue Zürcher Zeitung.
«Мы должны показать русским, что можем прорваться в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть средства», — сказал Кестутис Будрис
Кроме того, министр иностранных дел Литвы отметил, что странам Балтии не стоит воспринимать Россию как угрозу, готовую мгновенно изменить ситуацию в регионе в свою пользу.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что парламент Литвы единогласно проголосовал за удвоение площади полигона у границ Калининградской области до 2334 гектаров для проведения военных учений. Министр обороны Робертас Каунас объяснил такое решение изменением ситуации в сфере безопасности.
Совет безопасности (СБ) России, в свою очередь, назвал эти действия курсом на милитаризацию и созданием очага напряженности.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС
40%
Нашли ошибку?