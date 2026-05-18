Глава МИД Литвы призвал НАТО атаковать Калининград

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 49 0

По его словам, у альянса есть все необходимые для этого средства.

Литва предложила НАТО атаковать Калининград

Фото: www.globallookpress.com/Thomas Trutschel

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис призвал НАТО усилить военное давление на Калининград. Об этом он заявил в беседе со швейцарским изданием Neue Zürcher Zeitung.

«Мы должны показать русским, что можем прорваться в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть средства», — сказал Кестутис Будрис

Кроме того, министр иностранных дел Литвы отметил, что странам Балтии не стоит воспринимать Россию как угрозу, готовую мгновенно изменить ситуацию в регионе в свою пользу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что парламент Литвы единогласно проголосовал за удвоение площади полигона у границ Калининградской области до 2334 гектаров для проведения военных учений. Министр обороны Робертас Каунас объяснил такое решение изменением ситуации в сфере безопасности.

Совет безопасности (СБ) России, в свою очередь, назвал эти действия курсом на милитаризацию и созданием очага напряженности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
72.35
-0.78 84.07
-1.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:00
Кефир против йогурта: что полезнее для здоровья кишечника
23:43
Главы МИД России и Таджикистана обсудили укрепление стратегического партнерства
23:22
Умер Том Кэйн, озвучивавший мастера Йоду в мультфильме «Звездные войны»
23:03
Трамп отказался от запланированных на 19 мая ударов США по Ирану
22:47
Глава МИД Литвы призвал НАТО атаковать Калининград
22:35
Трамп: США пока не готовы идти на уступки в переговорах с Ираном

Сейчас читают

Смертельная пыль: как обычная уборка на даче может обернуться трагедией
Астероиды размером с челябинский метеорит пролетят рядом с Землей
В центре Москвы перекроют дороги с 21 по 23 мая
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео