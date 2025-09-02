Информационный яд: как социальные сети влияют на работу мозга

Мария Щелканова
Негатив в интернете вызывает головные боли и не только.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Невролог Африджанова: злоупотребление соцсетями приводит к медиабулимии

Активное потребление контента в социальных сетях вызывает ухудшение памяти и настроения. Об этом заявила врач-невролог Ксения Арифджанова в ходе беседы с Газета.ру.

По словам эксперта, такое состояние вызвано перегрузкой клеток мозга и истощением дофаминовой системы.

«Человек листает ленту, просматривает контент и неожиданно получает репост или простое уведомление. Мозг расценивает цифровой сигнал от социальной сети как нечто ценное, и ожидание еще одного такого сигнала заставляет пользователя дольше оставаться онлайн, теряя счет времени. Все это — сложные процессы и постоянно переключающиеся задачи, требующие осмысления и соответствующих сигналов от лобных долей головного мозга. Постоянный поток информации, новостей и уведомлений только усложняет работу для нервной системы», — дополнила невролог.

Также врач рассказала, что на фоне обработки организмом негатива в социальных сетях происходит «усталость мозга».

«Медиабулимия, то есть компульсивное потребление новостей и контента. Из-за большого объема информации и перегрузки нервной системы человек теряет способность фильтровать информацию, страдают внимание, концентрация, возникает утомление и головные боли», — объяснила Африджанова.

Но даже позитивный контент не спасает ситуацию. Показ красивой жизни, отретушированные фотографии, подталкивают человека сравнивать свою жизнь с тем, что он видит в социальных сетях. Это напрямую влияет на настроение и самооценку.

Арифджанова дала совет, как потреблять контент не в ущерб своему здоровью: настроить уведомления так, чтобы получать только важную информацию и фильтровать то, что способно вызвать негативную реакцию или навредить самооценке и настроению.

