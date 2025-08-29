Цифровой щит: как в РФ борются со спамом и телефонными мошенниками

В РФ разрабатывают алгоритмы борьбы со спамом и мошенниками

Это одна из немногих историй, когда мошенники остались без денег. Масштабы обмана шокируют. С начала года жители страны перевели телефонным аферистам рекордные 27 миллиардов рублей. Только по официальным данным, каждый день мошенники совершают около восьми миллионов звонков на телефоны россиян.

Чтобы защитить абонентов от этих атак, сотовые операторы сейчас разрабатывают системы борьбы со спамом. Но иногда они блокируют и важные сообщения. Почему так происходит и как еще можно сберечь свои деньги, узнала корреспондент «Известий» Мэри Бадунц.

СМС ценой в 500 тысяч долларов. Юрий Бехтерев не получил нужное уведомление и не смог попасть в терминал для торгов криптовалютой.

«В ту самую долю секунды, когда мне нужно было максимально быстро среагировать и нажать нужные кнопочки, я не получил уведомление», — сказал эксперт по криптовалюте Юрий Бехтерев.

На сбои и не полученные сообщения стали жаловаться многие абоненты. В августе мобильные операторы ввели блокировку рекламных смс-рассылок, но под эту категорию попали еще и информационные.

«Они не говорили, что там подозрительная какая-то транзакция смсная, ничего такого не было сказано. Сказали, что просто ввиду ограничений», — добавил Бехтерев.

Введение запрета массовых рассылок — это не только защита от лишнего информационного шума, но и от мошенников, которые ищут разные способы добраться до чужих кошельков.

Но самый популярный — обычные звонки. Чтобы защитить россиян от телефонных атак, в Госдуме хотят обязать операторов бесплатно фильтровать спам-вызовы.

Татьяна чуть было не рассталась со всеми семейными накоплениями — спас муж. Вовремя подоспел к банкомату, когда растерянная женщина собиралась переводить деньги аферистам.

«Ну я теперь уже понимаю прекрасно, что это обман. Что меня еще сильно, наверное, удивило, подкосило — я им поверила, потому что у них был полный расклад по моей семье», — рассказала потерпевшая Татьяна Лазарева.

Некоторые операторы сотовой связи решили не дожидаться многоступенчатой процедуры принятия закона и самостоятельно разработали приложения-защитники.

«Мониторинг и блокировка звонков, мониторинг и блокировка вредоносных СМС, интернет-сайтов. Кроме того, мы выявляем активность программ, которые бывают установлены на смартфоны, блокируем серверы управления вредоносных бот-сетей», — рассказал руководитель направления по внешним связям сотового оператора Дмитрий Добров.

Дополнительный тариф или услуга — упирается в кошелек пользователя. И даже такие меры едва ли станут панацеей. Новые мошеннические схемы уже научились обходить разработанные защитные алгоритмы.

«Нельзя дать гарантии, что будет 100% точность, но этого и в банке не дадут. Используются различные варианты, это искусственный интеллект. Есть определенные фразы, и вот как раз в режиме онлайн помощник виртуальный, слыша повторяющийся из раза в раз определенный набор слов, понимает, что, скорее всего, это мошенник», — рассказал гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Следующий уровень защиты сбережений — это оформление страховки. Это на случай, если аферистам все же удастся выманить деньги.

«Сотовый оператор заключает договор напрямую со страховой компанией. Что туда входит? Это, например, когда вы дали СМС-сообщение, код из СМС мошенникам, и с вас списали деньги. Вот эта страховка от этого защищает. Но есть свои нюансы», — рассказала эксперт по страхованию Екатерина Демешева.

Например, в некоторых договорах прописано, что обманутый в течение двух часов должен успеть заявить в полицию о страховом случае. Притом, что на осознание совершенной ошибки у тех же пенсионеров может уйти куда больше времени. Вернуть всю сумму целиком — тоже вряд ли получится.

В 2025 году мошенники похитили у россиян более 27 миллиардов рублей. Чтобы защитить себя от звонков мошенников — самое главное не сообщать персональные данные, не переходить по ссылкам и стараться не отвечать на неизвестные звонки.

