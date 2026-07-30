Язык сломаете: корейская группа BTS со скандалом отказалась участвовать в премии «Грэмми»

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Азиатские звезды считают, что делить артистов по языковому принципу неэтично.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Prensa Internacional; 5-tv.ru

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Корейская группа BTS со скандалом отказалась участвовать в премии «Грэмми»

Знаменитая премия «Грэмми», которую называют музыкальным аналогом «Оскара», под угрозой отмены. Сверхпопулярная южнокорейская группа BTS отказалась участвовать, хотя была главным фаворитом в только что учрежденной категории. Как раз раз в этом все и дело: организаторы учредили номинацию за «Лучшее исполнение азиатской поп-музыки».

Артисты заявили, что делить музыку на регионы и языки неправильно. Вслед за этим в соцсетях поднялась волна гнева. Пользователи призывают артистов из Азии последовать примеру BTS и бойкотировать «Грэмми». Организаторы премии, в свою очередь, считают, что новая номинация — это шаг к инклюзивности.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как звезде сериалов «Универ» и «СашаТаня» Андрею Гайдуляну, оказавшемуся в центре скандала после выпада в сторону кей-поп-группы BTS, пришлось отвечать за свои слова. Актер попытался оправдаться на своей странице в социальной сети.

Артист во время просмотра финала чемпионата мира по футболу в США резко отреагировал на музыкальное шоу в перерыве. Он разместил фрагмент выступления корейского коллектива в соцсети и назвал происходящее «тараканьим цирком».

Поклонники BTS не остались в стороне и обрушились с многочисленными гневными комментариями в его адрес. В ответ на эту волну хейта и призывов к «отмене» Гайдулян записал видеообращение для пользователей, в котором заявил, что речь в его посте была не про корейскую группу, а про само шоу в перерыве.

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