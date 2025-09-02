Не поборола до сих пор: певица Таисия Повалий раскрыла свой главный страх

|
Артистка призналась, что фобия появилась у нее еще в детстве.

Певица Таисия Повалий рассказала, что боится водить автомобиль

Украинская певица Таисия Повалий рассказала о своем детском страхе, который преследует ее по сей день. Этим она поделилась с журналистами 5-tv.ru за кулисами юбилейного концерта ее соотечественницы Любови Успенской в концертном зале «Москва». Королева русского шансона празднует 55-летие работы на сцене.

По словам Повалий, главный ее страх — оказаться за рулем автомобиля. Отец певицы — профессиональный водитель, но с детства она боится ездить в машине. Однако завидует смелости Успенской, которая недавно получила права категории D и теперь с легкость водит комфортабельный автобус Mercedes-Benz Sprinte.

«Я видела ролик Любы и прям позавидовала, что она водит машину. Еще такую крутую, Mercedes. Но я, к сожалению, машину не вожу. С детства я боюсь водить. Мой папа — профессиональный водитель, и я сидела рядом, и мне казалось что на нас едут все машины. Этот страх у меня не поборолся до сих пор. Прав у меня никогда не было», — рассказала Повалий.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что певица Таисия Повалий назвала Россию своей Родиной.

