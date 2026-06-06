Культура России помогает сформировать архитектуру безопасности и взаимовыгодного сотрудничества.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова
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Русский язык играет особую роль в укреплении мира в Евразии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в видеообращении по случаю Дня русского языка.
«Особо хотел бы отметить объединительную роль русского языка в деле упрочения мира и добрососедства на евразийском пространстве, формирования в Евразии новой архитектуры безопасности и взаимовыгодного сотрудничества», — сказал глава дипведомства.
Лавров отметил, что Россия, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан поддержали инициативу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании Международной организации по русскому языку.
Ранее Лавров в том же обращении заявил, что РФ добьется полного восстановления прав русских и русскоязычных людей, ставших жертвами террора неонацистского киевского режима. Также Москва будет противодействовать любым проявлениям языковой дискриминации и русофобии.
Кроме того, ранее президент России Владимир Путин на большом совещании в преддверии Пушкинского дня призвал усилить поддержку русского языка в образовании.
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