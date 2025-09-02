Подозреваемый в убийстве Парубия: это была личная месть украинской власти

Сегодня появились первые признания предполагаемого убийцы националиста и бывшего главы Верховной Рады Андрея Парубия. 52-летний житель Львова Михаил Сцельников опроверг официальную версию Киева о российском следе. И прямо сказал, что его поступок — это личная месть всей украинской власти.

Что побудило его пойти на такой шаг и какое требование он уже выдвинул киевскому режиму — расскажет корреспондент «Известий» Наталья Графчикова

Эти кадры украинские пиарщики так и не смогли преподнести в нужном для себя ключе. Искренность соотечественника сомнений не вызывает. Михаил Сцельников, подозреваемый в убийстве Парубия, настолько спокоен, что даже улыбается, отвечая на вопросы.

Большинство из них, конечно, про «русский след». О нем на Украине твердили без остановки. Несмотря на то, что сценарий убийства говорил об обратном. Восемь пуль –непрофессионально и как будто даже слишком эмоционально. Так и оказалось. Сцельников признается: им двигала ненависть к государству-террористу.

«Потому что он был рядом. Был бы Петя Порошенко, был бы он. Если бы я жил в Виннице, то был бы Петя», — ответил Сцельников на вопрос, почему убил Парубия.

Он признает вину в убийстве и требует включить его в списки на обмен. Хочет, чтобы его отправили в Россию ради поисков пропавшего без вести сына, якобы молодого айтишника из Львова. Боевик с позывным «Лемберг» исчез еще в мае 2022-го в зоне боевых действий. Впрочем, судя по постам в соцсетях, был он явно не ангелом. Под стать тем, кто отправил тысячи людей на убой. Они — в первых рядах на прощании с убитым Парубием.

В главном грекокатолическом соборе Львова, где проходит отпевание, весь свет украинского нацизма. Проститься с отъявленным националистом и русофобом, комендантом Майдана, организатором сожжения людей в Одесском Доме профсоюзов, пришли все, кто стоит за бойней в Донбассе. В первых рядах — экс-президент Украины Петр Порошенко. Бывший премьер-министр Арсений Яценюк. Александр Турчинов, бывший председатель украинского парламента, он отдал приказ к началу боевых действий в Донбассе в 2014 году.

Пока Украина прощается со своим героем, Сцельникову избирают меру пресечения, в стране снова тот же самый беспредел. Женщины пытаются заблокировать работу военкомов — тех, кто снова увозит погибать за чужую идею их сыновей и мужей.

Карьерный взлет Парубия многое говорит о государстве, которое его обеспечило. Этот режим возвел его в ранг национального героя. Он же его уничтожил. И это судя по всему только начало.

