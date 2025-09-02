«Догнать и перегнать»: Россия поможет Китаю в сфере атомной энергетики

Даниил Ципелев
Даниил Ципелев

Пекин планирует выйти на мощность, превышающую сто гигаватт.

Фото: www.globallookpress.com/Cfoto

Гендир «Росатома» заявил, что Россия поможет Китаю в сфере атомной энергетики

Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил одному федеральному каналу, что Китай планирует перегнать США по установленной мощности атомных электростанций. В этом Пекину поможет Россия.

«Китай обладает грандиозными планами по развитию атомной энергетики. Поставлена задача догнать и перегнать Соединенные Штаты Америки в установленной мощности», — уточнил Лихачев.

Подчеркивается, что в планах Китая выйти на мощность, превышающую сто гигаватт.

Лихачев отметил, что Россия уже создала четыре атомных реактора мощностью более гигаватта в рамках помощи Китаю. К тому же, по его словам, запланировано выпустить еще четыре установки.

Во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) РФ и КНР договорились о строительстве в Пекине китайско-российского торгово-экономического культурного центра. К тому же вице-премьер РФ Денис Мантуров отметил, что Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Китаем в автомобильной промышленности и энергетическом машиностроении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия заинтересована в промышленном сотрудничестве с Китаем.

