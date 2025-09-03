Лавров назвал условие для достижения прочного урегулирования на Украине

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 32 0

Москва рассчитывает на продолжение переговоров с Киевом.

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Сергей Лавров: признание новых территорий — важное условие для мира на Украине

Прочность мира на Украине зависит от оформления международно-правовым образом новых территориальных реалий, возникших после вхождения в состав России Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью индонезийской газете «Компас».

«Для того чтобы мир был прочным, новые территориальные реалии, возникшие после вхождения в состав Российской Федерации Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в результате проведенных там референдумов, необходимо признать и оформить международно-правовым образом», — отметил дипломат.

Глава МИД уточнил, что Москва рассчитывает на продолжение переговоров с Украиной. По словам дипломата, главы делегаций находятся в прямом контакте.

К тому же, как отметил Лаврова, Россия оценила и тот факт, что Индия сохраняет приверженность принципам свободной торговли, несмотря на давление со стороны США. Также Москва положительно оценила то, что Нью-Дели продолжил закупки из РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Президент США Дональд Трамп заявил, что узнал «новые аспекты» про урегулирование украинского конфликта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

