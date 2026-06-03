На мировое первенство поедут 12 футболистов, выступающих в России.
Фото: Reuters/Raymond Carlin III
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На чемпионате мира — 2026 выступят 12 футболистов из Российской премьер-лиги
Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет без сборной России, однако Российская премьер-лига (РПЛ) все же будет представлена на главном турнире четырехлетия. В окончательные заявки национальных команд вошли 12 футболистов, выступавших в сезоне-2025/26 в клубах РПЛ.
Наибольшее представительство получили петербургский «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», от каждого из которых на мировое первенство отправятся по два игрока. Всего же представители российского чемпионата сыграют за девять национальных сборных.
Бразилия
Наиболее звездное представительство РПЛ будет в составе самой титулованной сборной мира. В заявку Бразилии вошли сразу два футболиста «Зенита» — Дуглас Сантос и Луис Энрике.
Капитан петербургского клуба провел очередной стабильный сезон, приняв участие в 23 матчах чемпионата и отметившись забитым мячом. Луис Энрике также стал одним из ключевых игроков команды. В сезоне-2025/26 полузащитник записал на свой счет шесть голов и две результативные передачи в 27 встречах.
Сам факт присутствия сразу двух представителей РПЛ в составе пятикратных чемпионов мира говорит о высоком уровне доверия со стороны тренерского штаба бразильской сборной.
Мексика
Сразу два игрока российского чемпионата оказались и в составе сборной Мексики. Защитник «Локомотива» Сесар Монтес давно является одним из лидеров национальной команды. К чемпионату мира он подходит с внушительным международным опытом — более 60 матчей за сборную.
Компанию ему составит полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес. Несмотря на проблемы со здоровьем по ходу сезона, футболист сохранил место в составе национальной команды и получил возможность выступить на домашнем для Мексики мировом первенстве.
Колумбия
Одним из самых заметных представителей РПЛ на турнире станет нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. Форвард провел выдающийся сезон и стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 17 мячей в 28 матчах.
Высокая результативность позволила ему безоговорочно закрепиться в числе лидеров колумбийской сборной. На чемпионате мира Кордоба наверняка станет одной из главных атакующих надежд своей команды.
Кабо-Верде
Особая история связана со сборной Кабо-Верде. Впервые в своей истории команда сумела пробиться на чемпионат мира, и существенный вклад в этот успех внесли сразу два футболиста из РПЛ.
В окончательную заявку вошли полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини и нападающий тольяттинского «Акрона» Жилсон Беншимол. Ленини провел за краснодарцев 27 матчей в чемпионате, а Беншимол стал одним из открытий сезона, отметившись шестью голами в 20 встречах.
Для обоих игроков предстоящий турнир станет главным событием в карьере.
Парагвай
Московское «Динамо» на чемпионате мира представит не только Луис Чавес. В составе сборной Парагвая сыграет защитник Хуан Касерес.
В прошедшем сезоне он был одним из ключевых игроков обороны бело-голубых, проведя 24 матча и набрав семь результативных действий по системе «гол плюс пас» — один гол и шесть передач.
Иран
За сборную Ирана выступит нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби. В последние годы футболист стал важной частью национальной команды и регулярно определяет результат матчей.
В ходе отборочного турнира к чемпионату мира Мохеби забивал важные мячи и подтверждал статус одного из лидеров иранской атаки. Теперь ему предстоит проверить свои силы на крупнейшем футбольном турнире планеты.
Панама
Панаму на чемпионате мира представит защитник «Пари НН» Эдгардо Фаринья. Для нижегородского клуба вызов игрока на мировое первенство стал важным подтверждением качества работы с иностранными футболистами.
Фаринья входит в число основных игроков своей национальной команды и получил место в окончательной заявке на турнир.
Тунис
В составе сборной Туниса на чемпионате мира сыграет нападающий махачкалинского «Динамо» Хазем Мастури.
Форвард дебютировал за национальную команду сравнительно недавно, однако быстро закрепился в составе и стал регулярно получать игровое время. Во время отборочного цикла он провел шесть матчей и отметился двумя забитыми мячами.
ДР Конго
Последним представителем РПЛ на турнире станет Тео Бонгонда. Вингер покинет московский «Спартак» после завершения сезона, однако на чемпионат мира отправится в статусе футболиста, выступавшего в российском чемпионате.
За сборную ДР Конго Бонгонда играет важную роль благодаря скорости, технике и универсализму. Именно эти качества помогли ему получить место в окончательной заявке на чемпионат мира.
Таким образом, на чемпионате мира 2026 года Российская премьер-лига будет представлена 12 футболистами из девяти клубов. Они сыграют за девять национальных сборных, а самым многочисленным окажется представительство Бразилии, Мексики и Кабо-Верде, каждая из которых включила в заявку по два игрока из российского чемпионата.
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