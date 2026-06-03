Роботы, «Аурусы» и 89 деревьев: чем удивляет гостей ПМЭФ-2026

Конфликт на Ближнем Востоке уже давно стал одним из ключевых факторов, влияющих на мировую экономику. Именно эти риски станут одной из тем обсуждения на Петербургском международном экономическом форуме, который стартует уже сегодня.

Он соберет представителей более 100 стран. Это мировые лидеры, руководители банков, корпораций и ведущие эксперты — как минимум 20 тысяч человек.

В этом году в статусе страны-гостя выступит Саудовская Аравия. Свои разработки и инновации представят крупнейшие российские и зарубежные компании. Уже понятно, что много внимания уделят автомобильной тематике. Одним из первых на площадке форума побывал корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Роботы и говорящие деревья, последние новинки отечественного автопрома — тут и представительские «Аурусы», и новая «Волга», разработки в области медицины, науки, искусственного интеллекта. Танцы и песни на всех языках — все это экономический форум.

С самого утра гости стягиваются на площадку. Чтобы рассмотреть все павильоны, чьи общие размеры соизмеримы с шестью Красными площадями, уйдет не один час.

«Здесь невероятная яблоня и герои русских сказок. Чуть дальше — картина из живых цветов, только представьте: 120 тысяч хризантем и гвоздик. Здесь искусственный интеллект покажет, как в будущем могут выглядеть кибератаки, а здесь — современное видение русских классиков литературы», — сообщил специальный корреспондент Максим Облендер.

Пока ожидают официальное открытие, неофициально старт форуму дала церемония высадки лиственной аллеи в Михайловском сквере Петербурга. Фонд «Живое наследие» и Росконгресс в год «единства России» высадили 20 дубов и лип. Ну а всего в дни форума в городе появятся 89 новых деревьев — по числу регионов нашей страны.

«89 деревьев — они говорят о всей нашей стране, о всей нашей взаимосвязи, как будто бы корневая структура деревьев объединяет всех нас, все наши семьи, детей и внуков. Сегодня самое важное, что с нами, со смыслом, находятся ветераны специальной военной операции. Мы очень рады, что они присоединились к нашему большому событию», — сказал председатель фонда «Живое наследие» Константин Майор.

И это событие транслировалось на медиафасадах холдинга МАЕР по всей стране. Так же покажут и ключевые события форума.

Впервые за пять лет гостям не надо сдавать тесты на ковид. Их попросят только от посетителей пленарной сессии. Никакой изоляции, напротив — в этот раз ожидают представителей из 130 стран. У каждой свой интерес.

«У меня большие ожидания, в первую очередь я надеюсь, что мы сможем построить партнерские отношения и расширить связи с российскими компаниями и организациями», — сказал чрезвычайный и полномочный посол Республики Сьерра-Леоне в РФ Мохамед Йонгаво.

«Мне интересны все сессии, но особенно меня привлекают сессии, посвященные странам БРИКС и энергетическому сектору», — сказал генеральный директор ACIC-VGU Гаурав Шарма.

«Почетное место страны-гостя форума у Саудовской Аравии. В этом году наши государства отмечают столетие торговых отношений. За последние пять лет товарооборот вырос в два раза», — добавил корреспондент.

Впервые за много лет официально в Петербург прилетят делегаты из Евросоюза и США. Из Германии, Австрии, Франции, Великобритании. Что еще раз подчеркивает готовность к культурному обмену. «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему» — под таким девизом проходит форум. Ведь куда важнее сверкающих павильонов — полторы сотни сессий, сотни подписанных соглашений, многомиллионные контракты и инвестиции в российские компании и регионы.

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