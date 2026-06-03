Дроны ВСУ повредили жилой дом в Мичуринске
Также пострадали библиотека, школа искусства и постройки промпредприятия.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Атака украинских беспилотников привела к повреждениям многоэтажного жилого дома и двух социальных объектов в городе Мичуринск Тамбовской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Первышов в своем канале в мессенджере МАКС.
«В результате падения беспилотников ВСУ пострадали многоквартирный дом, библиотека и школа искусств, в которых в выбиты стекла», — написал губернатор.
Он также отметил, что повреждения получили постройки одного из промышленных предприятий города. При этом Первышов подчеркнул, что жертв и пострадавших в результате атаки киевского режима нет.
«На месте происшествия работают оперативные службы, ситуация находится под контролем», — добавил глава области.
Ночью боевики ВСУ с помощью дронов пытались атаковать и другие российские регионы. Так, московский мэр Сергей Собянин заявил о сбитии 14 летательных аппаратов с начала суток. Кроме того, в Брянской области фрагмент вражеского БПЛА рухнул во дворе жилого дома. Ранения получила шестилетняя девочка, которую доставили в больницу.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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