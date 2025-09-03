Болгария отказалась расследовать инцидент с отключением GPS у самолета фон дер Ляйен

Болгария не будет расследовать отключение GPS у самолета фон дер Ляйен

Премьер-министр Болгарии Росен Желязков заявил, что власти страны не видят смысла проводить расследование в связи с отключением сигнала GPS у самолета, на борту которого находилась глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Его слова приводит Darik.

«Когда возникают помехи в сигнале GPS, мы используем инструментальную навигацию. <…> Нет смысла проводить расследование, поскольку эти помехи не являются ни гибридными, ни киберугрозами», — отметил политик.

Премьер-министр уточнил, что помехи, которые помешали экипажу главы Еврокомиссии, не были направлены против того или иного «авиационного объекта». По словам Желязкова, такое происходит ежедневно.

Газета Financial Times 1 сентября сообщила, что якобы российская интерференционная атака стала причиной отключения системы GPS у самолета с председателем ЕК при подлете к аэропорту болгарского города Пловдив. В издании отметили, что сбой охватил всю зону аэропорта. После часового кружения над территорией воздушной гавани пилот принял решение садиться вручную, прибегнув к помощи аналоговых карт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что лидеры Европы и НАТО проведут в Париже встречу по Украине 4 сентября.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.