В ОАЭ два человека погибли в результате падения осколков перехваченной ракеты
Еще несколько человек получили ранения.
Фото: Reuters/Staff
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Два человека погибли в Абу-Даби в результате падения обломков перехваченной ракеты. Об этом сообщила пресс-служба правительства эмирата.
«Компетентные органы эмирата Абу-Даби ликвидировали последствия инцидента, вызванного падением осколков на улице Свейхан после успешного перехвата баллистической ракеты средствами ПВО. В результате погибли два человека, личности которых пока не установлены, еще три человека получили ранения», — говорится в сообщении правительства ОАЭ.
Также были повреждены несколько автомобилей.
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство республики, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что вооруженные силы Ирана заявили об уничтожении всех баз США на территории Ближнего Востока. Представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» Эбрахима Зольфагари призвал страны региона помогать в поиске американских военных баз.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
Нашли ошибку?