В Южно-Сахалинске проходит военный парад в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, его почетными зрителями стали ветераны. На кадрах 5-tv.ru — марш военных различных дивизий и торжественный проезд танков по площади

Участники Южно-Сахалинской наступательной операции в августе 1945 года Вячеслав Гаврилов и Василий Андреев наблюдают за торжеством с трибун на площади Победы. Посмотреть на шествие военнослужащих и военной техники также пришли жители города.

Ранее в Пекине на площади Тяньаньмэнь начался крупнейший военный парад. Он приурочен к 80-летию окончания Второй мировой войны и капитуляции Японии.

Посетили парад 26 иностранных лидеров, включая президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Согласно данным Центрального телевидения Китая, вечером в Доме народных собраний состоится торжественный прием, в котором примет участие председатель КНР Си Цзиньпин и другие представители власти.

