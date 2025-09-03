Войска киберпространства КНР впервые приняли участие в параде Победы в Пекине

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 45 0

Фото, видео: 5-tv.ru

На юбилейном параде в Пекине, приуроченном к 80-летию окончания Второй мировой войны и победы над милитаристской Японией, впервые представлены новые силы китайской армии — войска киберпространства и информационной поддержки. 

В торжественном шествии приняли участие более десяти тысяч военнослужащих, а также более 100 самолетов и сотни единиц наземного вооружения.

На трибунах разместились более 50 000 зрителей. В честь торжества в Пекине развесили около 230 тысяч китайских флагов. 

Посетили парад 26 иностранных лидеров, включая президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Согласно данным Центрального телевидения Китая, вечером в Доме народных собраний состоится торжественный прием, в котором примет участие председатель КНР Си Цзиньпин и другие представители власти.

