Войска киберпространства КНР впервые приняли участие в параде Победы в Пекине

На юбилейном параде в Пекине, приуроченном к 80-летию окончания Второй мировой войны и победы над милитаристской Японией, впервые представлены новые силы китайской армии — войска киберпространства и информационной поддержки.

В торжественном шествии приняли участие более десяти тысяч военнослужащих, а также более 100 самолетов и сотни единиц наземного вооружения.

На трибунах разместились более 50 000 зрителей. В честь торжества в Пекине развесили около 230 тысяч китайских флагов.

Посетили парад 26 иностранных лидеров, включая президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Согласно данным Центрального телевидения Китая, вечером в Доме народных собраний состоится торжественный прием, в котором примет участие председатель КНР Си Цзиньпин и другие представители власти.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.



