Уход корюшки и гибель нерп: чем грозит потепление воды в Ладоге

Вода в Ладожском озере прогрелась до рекордных температур

Петербург рискует лишиться одного из своих символов — корюшки. Эта рыба может исчезнуть из Ладожского озера. И это только одна из проблем глобального потепления.

По данным ученых, за последние десятилетия водоем прогрелся до рекордных показателей. Крупнейшее в Европе пресноводное озеро может стать опасным для людей. Почему — узнала корреспондент «Известий» Татьяна Леонтьева.

Ладожское озеро прогрелось до рекордных температур. К такому выводу пришли ученые Санкт-Петербургского исследовательского центра РАН, проанализировав данные за последние сорок лет.

Стремительное потепление началось еще в начале двухтысячных. Затем в 2013-м среднегодовая температура на севере Ладоги выросла на два градуса –до четырех с половиной, а в 2020-м достигла уже шести с половиной градусов.

«Необходимо провести дополнительные исследования. Построить модели, задать диапазон температур, чтобы понять а что будет? Видимо, будут меняться виды растительности. Будет меняться районы обитания рыб», — рассказал заведующий Лабораторией географии и гидрологии Института озероведения РАН Михаил Науменко.

По данным ученых, за последние 40 лет ледяной покров Ладожского озера в среднем уменьшилась в три раза. Зимой 2020-го огромный водоем остался на 80% и вовсе открытым. Это абсолютный антирекорд. Такая перестройка прежде всего сказалась на водных млекопитающих.

Потепление Ладоги — большая угроза для нерп, потому что они размножаются и вскармливают своих детенышей прямо на льду. Если тенденция потепления сохранится, то популяция этих животных может значительно сократиться.

Сейчас лед на Ладоге встает на месяц позже и тает на месяц раньше, чем обычно по климатическим нормам. И самки просто не успевают вскормить потомство. Иногда изможденных детенышей люди находят на берегу и относят их в центр реабилитации ластоногих. Так в «Фонд друзей балтийской нерпы» девять лет назад попал Крошик. Его вылечили и откормили, потом пытались отпустить на волю, но он настолько привык к людям, что не захотел уходить в большое плавание.

За 11 лет работы фонда удалось спасти около 250 особей. Но из-за потепления климата погибших значительно больше.

«В годы, когда нет льда, гибнет 90% приплода. Будут, конечно, животные как-то приспосабливаться, перетаскивать и выкармливать детенышей как-то на камнях, в тростниках, в каких-то естественных убежищах, но все равно смертность будет очень высокой. И прежде всего животные будут страдать от хищников», — отметила сооснователь «Фонда друзей балтийской нерпы» Елена Андриевская.

Последствия изменения климата ощутили и рыбаки. Жалуются, что холодолюбивой корюшки стало гораздо меньше. А в промышленных масштабах добыча этой рыбы сократилась в четыре раза.

«Если вылов был в районе 1200 тонн, то в прошлом году 600 тонн вылов был, в этом году 300 тонн. Если весна очень теплая, и солнце сильно прогревает верхние слои воды — это приводит к массовой гибели личинки корюшки», — рассказал представитель рыбного хозяйства Дмитрий Бондарюк.

Ученые говорят: потепление приведет к серьезным изменениям в экосистеме: какие-то млекопитающие, растения и рыбы покинут Ладожское озеро, на их место придут другие, более теплолюбивые.

«Могут появиться хищные какие-нибудь сорта, какие-нибудь токсичные, те же микроорганизмы. Все же находится в симбиозе. И в итоге, мы можем получить новый микроорганизм. Для человека — смертельная опасность», — рассказал председатель правления Экологического союза Семен Гордышевский.

Повышение температуры воды уже спровоцировало рост сине-зеленых водорослей — цианобактерий, которые выделяют токсины и могут вызвать экземы и отравление. А ведь Ладога, из которой вытекает Нева — источник питьевой воды для миллионов человек. Помимо этого, токсичные водоросли поедают рыбы, и тоже становятся ядовитыми для людей и животных.

«Надо контролировать и слышать науку. Знать, сколько может поступать биогенов в Ладогу, чтобы сохранить экосистему. Потому что если ухудшится вода, а это источник воды для Петербурга главнейший», — отметил гидролог, главный научный сотрудник Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН (Санкт-Петербургский филиал) Николай Филатов.

Предполагают, что потепление продолжится. И речь не только о Ладожском озере. Некоторые специалисты прогнозируют, что весь мир в ближайшие два года может ждать климатическая катастрофа.

