Хаски по кличке Сьерра воссоединилась со своим хозяином спустя 12 лет

Peoplе: собака воссоединилась с хозяином спустя 12 лет

В США собака породы хаски по кличке Сьерра воссоединилась со своим хозяином через 12 лет после исчезновения благодаря наличию подкожного микрочипа. Об этом сообщает People.

Животное было обнаружено 8 апреля в городе Бруксвилл, штат Флорида. Сьерра находилась в крайне тяжелом состоянии: она была сильно истощена, имела проплешины на шерсти и передвигалась с трудом, что свидетельствовало о долгих годах скитаний. Сотрудники местной службы защиты животных приняли ее как бездомную, однако стандартная процедура сканирования на наличие электронного идентификатора дала неожиданный результат.

Специалисты получили контактные данные Брайса, владельца собаки, который в настоящее время проживает в Техасе. Мужчина рассказал, что не видел свою любимицу более десяти лет. Последний раз хаски видели в Нью-Мексико, после чего ее следы затерялись на расстоянии около 1,4 тысячи миль от места обнаружения.

После того как Брайсу переслали фотографии найденного питомца, он был глубоко потрясен ее внешним видом, но счастлив возможности вернуть Сьерру. В приюте собаке обеспечили полноценный уход, включая медикаментозные ванны и необходимое лечение, чтобы подготовить ее к долгой дороге.

В итоге хаски была успешно доставлена в Техас, где Сьерра спустя 12 лет разлуки воссоединилась с хозяином. Этот инцидент подчеркивает важность чипирования домашних животных, так как именно эта мера позволила завершить многолетнюю историю поисков. Владелец признался, что за все эти годы он часто думал о судьбе Сьерры, но почти потерял надежду когда-либо встретить ее вновь.

